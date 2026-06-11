サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表は１０日（日本時間１１日）、米ナッシュビルのベースキャンプ地で練習した。ナッシュビル入りした８日は別会場で調整し、９日はオフだったため、この日が拠点での初練習。自身５大会目のＷ杯となるＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は「今までとはレベルが違う」と同施設を絶賛した。

同地は米プロリーグＭＬＳのクラブ、ナッシュビルの練習場で、２０２３年に開設されたばかり。外観からもきれいな印象を受ける。ピッチは天然芝が２面、人工芝も１面あり、状態は良さそうだった。ジムやサウナ、疲労回復効果のある温冷交代浴ができる設備も完備。日本協会（ＪＦＡ）関係者によると、日本代表が国内合宿で使う千葉市の「ＪＦＡ夢フィールド」と遜色ないレベルの施設という。

これまでさまざまなベースキャンプ地を経験してきた百戦錬磨のベテラン・長友から見ても、施設の充実ぶりは突き抜けていたという。「全てにおいてレベルが高いです。芝とかもそうだし、中もそうだし環境も。今までとはレベルが違った。相当過ごしやすいです」とうなずく。

その声はほかの選手からも多く寄せられた。エースＦＷ上田綺世（フェイエノールト）は「すばらしい。ピッチもですし、それ以外のクラブハウス内の施設も充実している。ジムもそうだし、ストレス感じることなく活動できるんじゃないかな」と言及。ＭＦ鈴木唯人（フライブルク）も「ほんとうにすごい立派だと思う。中のジム、メディカル、アイスバス含め、すごい充実しているので、いい準備ができると思う」と話した。最高の拠点で最高の景色を目指す。