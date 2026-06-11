◆米大リーグ ブルージェイズ―フィリーズ（１０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズのマックス・シャーザー投手（４１）が、右前腕の疲労と左足首の炎症による負傷者リスト入りから復帰し、本拠でのフィリーズ戦に先発。先頭打者のシュワバーから見逃し三振を奪い、史上１１人目となる通算３５００奪三振の記録を達成した。

ボールカウント１−２からの５球目。低めギリギリに決まった球速８６マイルのチェンジアップに、シュワバーのバットが止まった。本拠地のスクリーンで、史上１１人目の大台達成が伝えられると、地元ファンはスタンディング・オベーションで祝福。球審が試合を一時中断する粋なはからいをみせ、シャーザーは手を挙げて軽く帽子のつばに手をやり歓声に応えたが、厳しい表情のまま、次の打者ターナーに対峙。ターナーには、球速９５マイルの直球で、空振り三振を奪い、金字塔を過ぎた直後に３５０１奪三振を記録した。

試合前のシュナイダー監督は「リハビリ登板では、７３球くらい投げている。彼と話して、８０球から８５球くらいになるだろう」とこの日の降板メドを口にした。「彼は相手打線をよく把握している。どういう状態か見ながら見極ていくことになる。常に直球の制球や、両サイド、上下、特定のスポットにしっかり投げ込むことが重要になってくるだろう。最近は、チェンジアップが大きな彼の登板で大きなカギになっている。けがをする前、チェンジアップとカーブを思い通りに操れなかった。その部分は彼もよく理解している。しっかり結果を出してもらいたい」と、２２２勝右腕を復帰マウンドに送り出した。

今季はここまで１勝３敗防御率９・６４。４月２４日（日本時間同２５日）のガーディアンス戦では、２回１／３でＫＯされ、１つも三振が奪えず、翌日２５日に負傷者リスト（ＩＬ）入り。約１か月半ぶりのマウンドに戻り、最初の打者から節目の三振を奪った。

ダイヤモンドバックスの新人としてデビューした２００８年４月２４日（同２５日）のアストロズ戦。３回２死二塁のピンチで二番手で救援し、Ｊ・カーセルからプロ初三振を奪った。同試合ではアストロズの松井稼頭央内野手と２打席対戦し、共に凡退させている。あれから、１８年。３５００個の三振を積み上げた４１歳は、殿堂入りが確実視されると同時に、１年ごとが勝負となる単年契約で孤高の道を切り開いている。

この日のマウンドは、３回までに２発を浴びるなど４失点。４回１死からクロフォードに内野安打されたところで降板となった。