光・彩がカイ気配スタート、国内受注堅調で２７年１月期業績予想を上方修正

光・彩<7878.T>がカイ気配スタートとなっている。１０日の取引終了後に２７年１月期の単独業績予想について、売上高を４５億円から５０億円（前期比１７．９％増）へ、営業利益を２億円から４億円（同２．２倍）へ、純利益を１億１５００万円から２億６０００万円（同２．４倍）へ上方修正したことが好感されている。



国内受注が想定を上回って堅調に推移していることに加えて、高付加価値商品の販売が好調に推移していることが要因。また、生産効率の改善による労働生産性の向上や、原価管理の徹底及び取引条件の適正化を推進していること、更に原材料価格の急激な上昇に伴う在庫評価益などの一時的な影響も利益を押し上げる。



出所：MINKABU PRESS