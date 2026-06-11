１１日の東京株式市場は売り先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比８５０円安の６万３３２９円と続落して始まった。



前日の米国株市場では主要３指数が揃って下落。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）も値下がりした。トランプ米大統領が１０日、イランによる米軍ヘリコプターの撃墜を巡り更なる報復攻撃を行う考えを示し、中東不安の高まりが警戒された。同日引け後にはオラクル＜ORCL＞が決算発表を行い、市場予想を上回る良好な内容だったものの、あわせてＡＩ投資に向けた追加の資金調達を発表。財務面の影響が懸念され、同社株は時間外で下落した。こうした流れを受け、きょうの東京市場もＡＩ・半導体関連株を中心に引き続き売り圧力の強い地合いとなりそうだ。



出所：MINKABU PRESS