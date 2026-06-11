ケアハウスとは？種類や入居条件、費用や特徴をわかりやすく解説

ケアハウスは、日常生活に不安を感じ始めた高齢の方が、食事の提供や見守りといったサポートを受けながら、安心して生活を続けられる住まいです。費用を抑えやすい点も魅力ですが、入居条件や将来的な対応には注意すべきポイントもあります。

本記事では、ケアハウスの種類や特徴、入居条件、費用、他施設との違いを解説します。

監修社会福祉士：

小田村 悠希（社会福祉士）

ケアハウスとは

・資格：社会福祉士、研修認定精神保健福祉士、介護福祉士、福祉住環境コーディネーター2級・経歴：博士(保健福祉学)これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。

ケアハウスは、自宅での生活に不安がある高齢の方が、食事や見守りなどのサポートを受けながら安心して暮らせる施設です。身体機能の低下などにより自立した生活に不安があるものの、常時の介護までは必要としない方を主な対象としており、低額な費用で利用できる点が特徴です。制度上の位置づけやサービス内容、費用などを解説します。

ケアハウスの制度上の位置づけと特徴

ケアハウスは軽費老人ホームの一種であり、A型・B型と並ぶ区分の1つです。主に、身体機能の低下により自立した生活に不安がある高齢の方で、家族からの支援を受けることが難しい方を対象としています。

居室は原則として個室で、車いす利用にも配慮された設計となっているなど、入居者ができるだけ自立した生活を継続できるよう工夫されています。また、食事の提供や生活支援を受けながら暮らせる点も特徴です。

一般型と介護型の違い

ケアハウスは大きく一般型と介護型（特定施設）に分かれており、受けられるサービスの範囲や将来の住み続けやすさに違いがあります。

一般型は、食事の提供や見守りなどの生活支援を中心とした施設で、日常生活は基本的に自立して行うことが前提です。介護が必要になった場合は、訪問介護やデイサービスなど外部の介護サービスを組み合わせて利用します。

一方、介護型は特定施設入居者生活介護の指定を受けており、施設の職員による介護サービスを受けながら生活できる点が特徴です。そのため、要介護状態になっても同じ施設で生活を継続しやすい傾向があります。

ケアハウスで受けられるサービス

ケアハウスでは、主に日常生活を支えるサービスが提供されます。

食事の提供（給食サービス）

入浴準備や見守りなどの日常生活支援

緊急時の対応

生活相談

これらのサービスにより、入居者が安心して生活できる環境が整えられています。

介護が必要になった場合の対応

ケアハウスでは、介護が必要になった場合でも一定の対応が可能です。

一般型の場合は、訪問介護やデイサービスなどの外部サービスを利用する形となります。介護型の場合は、施設内で介護サービスを受けることができるため、住み替えの必要がないケースもあります。

ただし、重度の介護や医療対応が必要になった場合には、別の施設への移行を検討する必要がある場合もあるため、対応範囲を確認しておくことが重要です。

ケアハウスの費用

ケアハウスの利用料は、所得に応じた負担となる点が特徴です。

基本的には以下の費用が発生します。

サービス提供にかかる費用（所得に応じて変動）

居住費

食費

日常生活費

また、介護保険サービスを利用する場合は、利用料の1～2割の自己負担が必要です。サービス内容や設備、地域によって費用は異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

参照：『軽費老人ホーム』（WAM NET）

ケアハウスの入居条件

ケアハウスは、誰でも入居できるわけではなく、年齢や身体状況、生活環境などに応じた一定の条件が設けられています。ここでは、基本的な入居条件と、一般型・介護型の違い、入居が難しいケースを解説します。

年齢や身体状況の基準

ケアハウスは、原則として60歳以上の高齢の方が対象です。ただし、夫婦で入居する場合は、どちらか一方が60歳以上であれば入居できるケースもあります。

身体状況としては、身体機能の低下により、自立した生活に不安がある方が主な対象です。日常生活はある程度自分で行えるものの、食事の準備や見守りなどに支援が必要な方が該当します。

また、家族による援助を受けることが難しいことも条件の1つとされており、在宅での生活継続が困難になりつつある方に適した施設です。

一般型と介護型で異なる条件

ケアハウスには一般型と介護型があり、それぞれ入居条件に違いがあります。

一般型は、自立または軽度の介護状態の方が対象であり、基本的には日常生活を自分で送れることが前提です。介護が必要な場合は、外部の訪問介護などの利用が必要です。

一方、介護型（特定施設）は、要介護認定を受けている方も対象となり、施設内で介護サービスを受けながら生活できます。そのため、将来的に介護度が上がることを見据えて選ばれることもあります。

入居が難しいケース

ケアハウスは利用しやすい施設ですが、以下のような場合は入居が難しくなることがあります。

常時、重度の介護が必要な場合

医療依存度が高く、常時の医療対応が必要な場合

共同生活が難しいと判断される場合（認知症の進行など）

所得要件や利用料の支払いが困難な場合（施設による）

また、ケアハウスは自立した生活を前提とした施設であるため、日常生活の多くに全面的な介助が必要な場合は、介護付有料老人ホームや特別養護老人ホームなど、別の施設を検討する必要があります。

入居を検討する際は、市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談しながら、自分の状況に合った施設かどうかを確認しましょう。

参照：

『養護老人ホーム及び軽費老人ホーム・ケアハウスの概要』（厚生労働省）

『離れて暮らす親のケア vol.104』（健康保険組合連合会）

ほかの高齢者施設との違い

ケアハウスは、自立した生活を前提としつつ、必要な支援を受けられる中間的な施設です。施設ごとに対象者やサービス内容が異なるため、それぞれの違いを理解しておくことが重要です。

特別養護老人ホーム（特養）は、原則として要介護3以上の方を対象とした公的施設であり、日常生活全般にわたる介護を受けながら生活します。一方、ケアハウスは自立度の高い方が対象で、生活支援を受けながら自分でできることは自分で行うスタイルが基本です。

また、有料老人ホームと比較すると、ケアハウスは所得に応じた負担となるため、費用を抑えやすい傾向があります。特に住宅型有料老人ホームは自由度が高い反面、サービス内容や費用が施設ごとに大きく異なるのに対し、ケアハウスは制度に基づいた一定の基準がある点が特徴です。

さらに、サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）はバリアフリー構造の賃貸住宅であり、安否確認や生活相談が中心となるのに対し、ケアハウスは食事提供などの生活支援があらかじめ含まれている点に違いがあります。

参照：

『介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）』（WAM NET）

『サービス付き高齢者向け住宅』（WAM NET）

ケアハウスのメリットと注意点

ケアハウスは、費用を抑えながら生活支援を受けられる施設として利用しやすい一方で、入居条件や将来的な対応には注意が必要です。ここでは、主なメリットとあわせて押さえておきたいポイントを解説します。

費用負担を抑えやすい

ケアハウスは、所得に応じた負担となる仕組みが採用されており、低額で利用しやすい点がメリットです。食事の提供や見守りなどの生活支援が含まれているため、自宅で生活する場合と比べても安心感があります。

また、有料老人ホームと比べると初期費用が抑えられているケースが多く、長期的な費用負担を軽減しやすい点も特徴です。

待機や入居制限がある

ケアハウスは公的な性格を持つ施設であるため、人気が高く、地域によっては入居待ちが発生します。

また、年齢や身体状況、家族による支援の有無など、一定の入居条件が設けられているため、希望すればすぐに入居できるとは限りません。特に都市部では空室が少ない傾向があるため、早めに情報収集を行うことが重要です。

介護度が上がった場合の注意点

ケアハウスは、自立または軽度の介護状態の方を前提とした施設です。そのため、介護度が上がると生活環境や費用に変化が生じる可能性があります。

一般型の場合は外部の介護サービスを利用する必要があり、サービス量が増えることで費用も増加します。また、重度の介護や医療対応が必要になった場合は、別の施設への住み替えを検討するケースもあります。

そのため、入居時にはどの程度まで住み続けられるのか、将来的な対応方針をあらかじめ確認しておくことが大切です。

ケアハウスの選び方

ケアハウスは、同じ名称でも一般型と介護型でサービス内容や対応範囲が異なります。また、立地や設備、職員体制によっても暮らしやすさは大きく変わります。入居後に後悔しないためには、現在の状況だけでなく将来の変化も見据えて選ぶことが重要です。

一般型と介護型のどちらを選ぶ？

ケアハウスを選ぶうえでまず検討したいのが、一般型と介護型のどちらが適しているかです。

一般型は、自立または軽度の介護状態の方を対象としており、生活支援を受けながら自分でできることは自分で行うスタイルです。介護が必要になった場合は、訪問介護など外部サービスを利用します。

一方、介護型は施設内で介護サービスを受けられるため、要介護状態でも住み続けやすい点が特徴です。将来的に介護度が上がる可能性を考えると、長く住み続けたい方には介護型が選択肢となる場合もあります。

立地や生活環境の確認ポイント

ケアハウスは日常生活を送る場所であるため、立地や周辺環境も重要な判断材料です。実際の暮らしをイメージしながら、以下の点を確認しておきましょう。

医療機関やスーパーなど生活施設へのアクセス

公共交通機関の利便性

家族が訪問しやすい距離かどうか

周辺の騒音や治安

医療機関やスーパーが徒歩圏内にあるか、最寄り駅やバス停までの距離や本数は十分かといった点は、日常の利便性に関わります。また、ご家族が無理なく訪問できる距離かどうかや、周辺の騒音・治安状況も確認しておくと安心です。

さらに、施設内の設備も重要なチェックポイントです。廊下や居室が車いすでも移動しやすいか、段差の有無や手すりの設置状況、共用スペースの使いやすさ（食堂や浴室の動線など）を実際に見ておくことで、入居後の生活をより具体的にイメージできます。

見学時にチェックしたいポイント

入居を検討する際は、必ず事前に見学を行い、実際の雰囲気やサービス内容を確認することが大切です。

特に以下の点はチェックしておきましょう。

職員の対応や入居者との関わり方

施設内の清潔さやにおい

食事の内容や提供方法

入居者の様子や生活の雰囲気

緊急時の対応体制

職員が入居者にどのように声をかけているか、表情や距離感は自然かといった点を見ることで、日常的な関わり方がわかります。また、施設内のにおいや清掃状況は日々の管理体制の表れでもあり、快適に生活できるかを判断する重要なポイントです。食事については、実際のメニューや提供方法（配膳・食事時間）を確認すると、生活の質を具体的にイメージできます。

さらに、入居者の表情や過ごし方からは施設全体の雰囲気が見えてきます。あわせて、緊急時の連絡体制や夜間の対応方法なども確認しておくことで、万が一の際の安心感につながります。パンフレットや説明だけではわからない部分も多いため、現地での確認を通じて安心して暮らせる環境かどうかを見極めることが重要です。

まとめ

ケアハウスは、自立した生活に不安がある高齢の方が、生活支援を受けながら安心して暮らせる施設です。一般型と介護型の2種類があり、現在の身体状況や将来の見通しに応じて選ぶことが重要です。

費用は所得に応じた負担となるため利用しやすい一方で、入居条件や空室状況によってはすぐに利用できない場合もあります。また、介護度が上がった場合には外部サービスの利用や住み替えが必要になるケースもあるため、事前に対応範囲を確認しておくことが大切です。

施設選びでは、サービス内容や費用だけでなく、立地や生活環境、将来的なサポート体制まで含めて総合的に判断しましょう。

参考文献

『軽費老人ホーム』（WAM NET）

『介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）』（WAM NET）

『サービス付き高齢者向け住宅』（WAM NET）

『養護老人ホーム及び軽費老人ホーム・ケアハウスの概要』（厚生労働省）

『離れて暮らす親のケア vol.104』（健康保険組合連合会）