「試練の時だ」「チームとして強い」オランダ代表のクーマン監督が森保Jを警戒！ 一方で強気の姿勢も「日本を尊敬しているが我々はオランダだ」
オランダ代表のロナルド・クーマン監督が森保ジャパンに言及した。
現地６月11日に北中米ワールドカップがついに開幕を迎える。前回大会ベスト８のオランダは14日に行なわれるグループステージの初戦で日本代表と対戦する。
オランダメディア『VI』によれば、クーマン監督は日本に対して、「強豪であることは分かっているし、分析もしてきた」と警戒を強める。
「個々の選手について話すのは控えたい。なぜなら、日本はこれまでチームとして強いことを証明してきたからだ」
一方で、次のように強気の姿勢も見せている。
「日本を尊敬しているが、我々はオランダだ。面白くて難しい試合になるだろう。日曜日は試練の時だ。我々は大きく前進したい。プレースタイルにおいても、結果においても。最近の国際試合で自信を失ったわけではない。もちろん、試合前にはトレーニングや話し合いも行なうつもりだ」
日本対オランダの一戦は日本時間で15日の５時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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オランダメディア『VI』によれば、クーマン監督は日本に対して、「強豪であることは分かっているし、分析もしてきた」と警戒を強める。
「個々の選手について話すのは控えたい。なぜなら、日本はこれまでチームとして強いことを証明してきたからだ」
一方で、次のように強気の姿勢も見せている。
日本対オランダの一戦は日本時間で15日の５時キックオフ予定だ。
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