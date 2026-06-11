「試練の時だ」「チームとして強い」オランダ代表のクーマン監督が森保Jを警戒！ 一方で強気の姿勢も「日本を尊敬しているが我々はオランダだ」

「試練の時だ」「チームとして強い」オランダ代表のクーマン監督が森保Jを警戒！ 一方で強気の姿勢も「日本を尊敬しているが我々はオランダだ」