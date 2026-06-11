フォロワー50万人以上を誇る人気TikToker・新谷あやか（31）が11日までに自身のインスタグラムを更新。“美脚”ミニスカゴルフウェアショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「第6回目！！ゴルフコース周ってきました！！」とつづり始めた。

「スコア、結果は122。。。がびーーーーん！！！前回より悪くなっちゃった、、。」と報告。

「でもばり楽しい楽しい時間やったーー朝からスポーツで埋め尽くされる1日は最高やね」とミニスカートの“美脚”ゴルフウェアショットや躍動感のあるスイングショットを投稿した。

最後に「新谷あやかの"100切ろ"チャレンジ。まだまだ道のりは遠そうです、、頑張る！！」と締めた。

ネットでは「美人女子プロみたい」「可愛すぎる」「笑顔素敵」「スイングもカッコイイ！」などの声があがった。

新谷は福岡出身で、スポーツ番組のリポーターや女優業などマルチに活躍しているタレント。23年に放送されたテレビ朝日「ロンドンハーツ」で芸人らがひそかに注目している女子を公表する「こっそり推してます発表会」の中でお笑いコンビ・ミキの昴生とお笑いコンビ・モグライダーのともしげがひそかに新谷を推していると明かしていた。