「ポイ捨てってめっちゃ困る」「するヤツらどうかしてる」有吉弘行、渋谷区の“ポイ捨て”罰則ルールに賛同「バンバンやってほしい」

「ポイ捨てってめっちゃ困る」「するヤツらどうかしてる」有吉弘行、渋谷区の“ポイ捨て”罰則ルールに賛同「バンバンやってほしい」