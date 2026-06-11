今回紹介するのは、Threadsに投稿された、赤ちゃんと猫ちゃんたちの初対面のようなひとコマ。出産を終えて9日ぶりに帰宅した投稿主さん。久しぶりのおうちには、赤ちゃんを迎えるキャットシスターズの姿がありました。警戒しつつも、どうしても気になってしまう様子に、思わず頬がゆるんでしまいます。

投稿はThreadsにて、2.6万回以上表示。3900件のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。

【写真：すやすやと眠る赤ちゃん→猫たちが近づいてくると…尊すぎる『初めまして』の様子】

赤ちゃんが気になる双子猫ズ

今回、Threadsに投稿したのは「Chika」さん。登場したのは、髪型も尻尾もお揃いの双子猫ちゃんたちです。

ベッドで眠る赤ちゃんのそばにそっと近づく2匹の白黒猫ちゃんたち。すやすや眠っている赤ちゃんを前に、猫ちゃんたちは少し距離を取りながら、そーっとのぞき込んでいたそうです。ぐいぐい近づきすぎるわけではなく、でも目線はしっかり赤ちゃんへ。「これは誰にゃ…？」とでも言いたそうな、慎重だけれど好奇心いっぱいな雰囲気だった模様。

投稿主さんは出産して9日ぶりの帰宅だったとのこと。久しぶりに帰ってきた投稿主さんだけでなく、見慣れない新しい小さな家族に、猫ちゃんたちも少し驚いたのかもしれません。それでも、赤ちゃんのそばに集まって様子を見ている姿は、とても穏やか。そっと観察している距離感が絶妙で、猫らしい慎重さと優しさがにじんでいますね。

警戒しつつも興味津々な姿にほっこり

この様子を見たThreadsユーザーたちからは、「多分、すぐに添い寝が始まるでしょう」「幸せ空間」「ネコッズがベビーシッターしてくれていますね！」などの声が多く寄せられていました。きっとこれから猫ちゃんたちも、赤ちゃんの成長を見守っていってくれることでしょう。

Threadsアカウント「Chika」さんでは、そんな猫ちゃんたちとの暮らしの様子が投稿されています。これから双子猫ズがどんなお姉さんぶりを見せてくれるのか、猫好きとしても楽しみになってしまいますね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「Chika」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。