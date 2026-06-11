ウトウトする先輩猫さんにちょっかいを出した子猫。まさかのリアクションに注目が集まっています。話題の投稿は2000件以上の「いいね！」を獲得し「眠い時に、ジャレては、ダメって、勉強して、仲良しになるのよ」「反省と教訓からの猫社会を学んでるんでしょうね」「可愛いねえええwwびっくりしたねえええwww」とのコメントが寄せられていました。

【動画：ウトウトする先輩猫にちょっかいを出した子猫→怒られた結果…まさかの『フリーズした光景』】

先輩猫に怒られた子猫

Threadsアカウント「友和@com」に投稿されたのは、先輩猫さんに怒られた新入り子猫の姿です。ウトウトしていた茶トラの先輩猫さんに、子猫がちょっかいを出したのだそう。先輩猫さんは驚いたのか、高速の猫パンチで応戦したそうです。

あまりの速さとパワーに子猫は手も足も出なかったといいます。そして、仰向けにひっくり返ったままフリーズ。目を閉じて、寝たふりをしていたそうです。びっくりしたのと、痛かったのと、怖かったのと、いろいろ経験して固まってしまったのかもしれません。洗礼を浴びた子猫ですが、これからふたりがどんな関係を築いていくのか温かく見守りたいものですね。

愛らしいリアクションに悶絶する声

子猫の愛らしいリアクションにThreadsユーザーたちからは「寝たフリ！猫なのにたぬき寝入り」「僕はいません！いませんよーって感じかな笑かわいいねぇ」「こうやって力加減や力関係を覚えるのよね」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「友和@com」では、先輩猫さんと新入り子猫の様子などが投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「友和@com」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。