投資詐欺でうつ病に…どん底から「note」で累計２億円稼ぎFIREした24歳の正体

大学生で起業をするも目立った成果を上げられず、焦りから複数の投資詐欺に遭い、1500万円もの借金を背負う。そのストレスからうつ病を発症し、大学を２年留年。心機一転、就職活動を試みるも全滅。しかし、人生の再起をかけた『note』の有料記事が大バズリし、１日で3771万円を売り上げる――。

ともすれば、“ありきたりのサクセスストーリー”に聞こえるだろうか。だが、この物語の主人公である、らっこ氏は、自分が成功した要因を突き詰め、著書でそのノウハウを完全公開。さらに、ノウハウの共有だけでは越えられないハードルについて、心理学的なアプローチも援用している。

どうして副業で成果が出ないのか？ そもそも、副業への第一歩すら踏み出せないのはなぜか？ “再現性”にとことんこだわった、らっこ氏のマネーハックを紹介しよう。

【プロフィール：らっこ】

19歳で起業するも成功に至らず、1500万円の借金を抱える。ストレスでうつ病を発症し、就職活動も全滅という人生のどん底へ。そこから、デジタルコンテンツ販売プラットフォーム『note』に活路を見出し、独自のマーケティング手法により、初公開した有料記事が24時間で3771万円を売り上げる大記録を樹立。その後も安定して収益を生み出し、累計売上は２億円を突破。24歳でサイドFIREを達成し、現在はポーランドに移住。noteの事業を継続しながら、現地では飲食店や美容サロンなどのリアルビジネスも展開中。趣味は犬の散歩、筋トレ、格闘技、英語学習、焚き火、そして世界中を旅すること。著書に『２億円を売り上げたプロが教える note×AI 最強の副業』（KADOKAWA）。

起業失敗と詐欺で借金1500万

最初に手掛けたのは物販ビジネスだった。中国から商品を仕入れて、国内のフリマアプリなどで販売するという手法で、そこそこの手応えは掴んだ。しかし、それで事業が大きくなる展望は見えず、将来的に食べていけるという保証はまったくない。そこで、ブログのアフィリエイトなど、さまざまなビジネスに手を出したが、思うような成果は得られなかった。

「ビジネスの本質をまったく理解しておらず、稼げそうなものに手を出す、ということの繰り返しでした。そして、手っ取り早く稼げるものということで、未上場株や不動産への投資に手を出し、詐欺に引っかかってしまったんです。当時の僕は何故か焦っていたんですよね……そんな必要は全然ないのに。その結果、親や友人から借りたお金だけでなく、融資してもらった資金まで全部溶かしてしまいました」（らっこ氏／以下同）

投資詐欺の被害で背負った借金は約1500万円。大学生にとっては、途方もない金額といえるだろう。

１日3771万円！『note』で再起

そうした、真っ暗闇の中で、彼が一筋の光明を見出したのが『note（ノート）』だった。noteとは、’14年にスタートしたコンテンツ配信プラットフォームのこと。現在は、文章（テキスト）だけでなく、音声や写真、動画といったコンテンツを投稿でき、有料配信にして収益化することも可能で、個人のクリエイターだけでなく、企業がアカウントを取得し、オウンドメディアとして活用するケースも増えている。

「知人がnoteで稼いでいることを知り、自分なりに調べてみました。すると、初期費用ゼロで始められ、パソコンとスマホさえあれば、どこからでも記事を書いて販売できる。そのため利益率は異常に高い。僕のように借金があって元手がない人間にとって、noteは唯一にして最強の選択肢でした」

結果を先に言ってしまおう。十分なリサーチを重ねて準備した、最初の有料記事を公開すると、発売直後から驚異的な売れ行きを示し、初日だけで3771万円を売り上げたという。

副業の罠！ 「得意」で勝負するな

なぜ、知名度も実績もなかったにもかかわらず、らっこ氏はnoteで爆発的な成功を収めることができたのだろうか。その理由は、何についての記事を書くのかという「ジャンルの選定」で、“正解”を導き出すことに成功したことだ。

「有益な情報を地道に発信していても、注目されなければ売り上げに結び付きません。どういうジャンルの記事を作成して配信するのか、記事のジャンル選定は最初にして最大の勝負どころなんです」

このジャンルの選定にあたって、多くの人がまず思い浮かべるのが、「自分の得意分野」ではないだろうか。仕事関連あるいは趣味など、得意とするジャンルであれば、少なくとも他のジャンルの記事よりも“書くネタ”は多いはずだし、何よりも読者にとって役に立つ情報を提供できる可能性は高くなる。

らっこ氏は、得意ジャンルを選ぶことは、初心者が最も陥りやすいワナだという。

「得意ジャンルを優先すると、自己満足というか自己完結型の情報発信になりがちです。情報の差別化はできても、そのジャンルに興味や関心を持ってくれる読者がいなければ、収益には結び付きません。収益化を成功させるためには、読者のために情報発信をするという視点が不可欠で、関心を持つ読者の数と、その読者の関心の強さを最優先して考えるべきなのです」

取材・文：松岡賢治

マネーライター、ファイナンシャルプランナー／証券会社のマーケットアナリストを経て、1996年に独立。ビジネス誌や経済誌を中心に金融、資産運用の記事を執筆。著書に『ロボアドバイザー投資１年目の教科書』『豊富な図解でよくわかる！ キャッシュレス決済で絶対得する本 』。■X（旧Twitter）→@1847mattsuu