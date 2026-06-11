◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・投手」で先発出場。現在４連勝中の右腕は日本人単独トップとなる７勝目、規定投球回（試合数×１イニング）到達を目指し、ＰＮＣパークで初登板。３回まで無失点も４回に初失点を喫した。

２点の援護を受けた直後の４回。２死から２年目の７番カリハンにメジャー初本塁打となるソロを献上。初球の９７・８マイル（約１５７・４キロ）直球を右翼場外まで運ばれた。大谷は１２イニングぶりの失点となった。防御率は４回を終えた時点で０・８３となった。

４登板連続のリアル二刀流。日本人選手初のサイ・ヤング賞を目指す「投手・大谷」は今季、ここまで１０登板で６勝２敗、規定投球回未満も防御率０・７４はＭＬＢ全体の“隠れ１位”となっている。この日、７イニングを投げれば規定投球回に達することになる。前回３日（同４日）の敵地・Ｄバックス戦では６回２安打無失点で６勝目、打っても３安打５出塁と改めて異次元の力を発揮した。右手中指のマメを気にする場面もあったが、大きな影響はなさそうだ。

ただ、今回はイレギュラーな調整を強いられた。本来、ブルペン入りは登板２日前が基本だが、今回は８日（同９日）がピッツバーグへの移動日だったことなども関係し、７日（同８日）の本拠地・エンゼルス戦の試合後に異例のキャッチボールを実施。さらに登板前日の９日（同１０日）にはブルペンで２６球を投げ込んだ。いつものルーチンが崩れる中でも自身の投球を貫くことができるか、注目が集まる。

打者としてはこれまで月別最多の６３本塁打を記録してきた得意の６月に、今季も試合前の時点で打率４割４分８厘、１本塁打、６打点と好調を維持している。登板日に３試合ぶりの１２号で“自援護”することはできるだろうか。初回先頭の第１打席は空振り三振、３回２死一塁の第２打席では本塁打性の打球を左翼手にキャッチされていた。