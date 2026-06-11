フジテレビの遠藤玲子アナウンサー（44）が10日、自身のインスタグラムを更新。「私の師匠」というフリーアナウンサーとのツーショットを投稿した。

「私の師匠！ ゼロからアナウンサーとは、を教えてもらった美香さん」とつづり、フリーアナウンサーの杉崎美香とのツーショットを投稿した。

「今日は、『ぽかぽか』に出演されるということで 本番前に楽屋に軽くご挨拶…のはずが40分くらい ノンストップお喋りしていました！」とつづった。

「番組内で流れた私からのタレコミ情報はかなり盛り盛りで話しちゃいましたが、美香さんから教わったことが今も私の礎になっていることは間違いありません！」と記した。

この日、フジテレビの「ぽかぽか」にゲスト出演した杉崎は03年放送開始のフジテレビ朝の情報番組「めざにゅ〜」初代メインキャスターとして知られ、杉崎と2年間共に同番組キャスターを務めた遠藤アナにタレコミ情報が流れた。

この投稿に、ファンからは「素晴らしい師匠でよかったです」「美人アナ2人」「タレコミ面白かったです」「お二人ともずっと美しいですね 素敵です」「ステキな、関係」「めざにゅー懐かしい」などのコメントが寄せられている。