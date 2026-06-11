パパさんが帰ってきたのに、お出迎えしてくれないワンコ。不思議に思って家中を探してみたら、2階で眠っていて…？パパさんの帰宅に気付いた直後の歓迎ぶりが可愛いと話題になり、投稿は記事執筆時点で25万1000回再生を突破しています。

【動画：パパの帰宅に気付かず爆睡する犬→目を覚ました瞬間に…寝起きとは思えない『熱烈大歓迎』】

パパが帰宅した時、ワンコは爆睡中で…

YouTubeチャンネル「Shiba inu&Cat Channel柴犬ハナ&猫クロ」に投稿されたのは、パパさんが帰宅した時の柴犬「ハナ」ちゃんの様子です。普段のハナちゃんはパパさんがお家に着いたら、玄関までお出迎えしにきてくれるそう。ところがこの日はハナちゃんが姿を見せず、お名前を呼んでみても何の反応もなかったとか。

パパさんは「ハナ～？」と呼びかけながら１階を探し回ったのですが、どこにもハナちゃんがいないので、２階に上がってみることに。そして部屋を覗いてみると、ママさんのベッドの上で眠っているハナちゃんを発見したそう。どうやらぐっすり眠っていたために、パパさんの帰宅に気付かなかったようです。

気付いた直後の熱烈大歓迎が可愛い！

パパさんがそばに行くと、「あれっ、帰ってきてたの！？」とようやく気付いたハナちゃん。気付くのが遅れたことを誤魔化すかのように、「おかえり！待ってたよ～」としっぽをブンブン振りながら寄ってきて、パパさんに飛びついたり手をペロペロ舐めたりしたそう。寝起きとは思えないほどの熱烈大歓迎に、心がほっこりします！

お出迎えしてもらえなくてちょっぴり寂しかったパパさんが、「ここに来るまで気付かなかったの？」と聞きながら撫でると、ハナちゃんは「えへへ、ごめんね。許して！」というようにニッコリ。その可愛い笑顔を見たら、パパさんも「気付けや～」と文句を言いながら思わず笑ってしまったのでした。

完全に甘えん坊モードに

ハナちゃんはパパさんと一緒に1階に降りると、さっそく「遊ぼう！」とおもちゃを持ってきたそう。数十分後には完全に甘えん坊モードになり、「お腹ナデナデして」とパパさんの隣でゴロ～ン。

そしてご要望に応えてお腹を撫でてあげたら幸せそうにうっとりして、そのまま再び眠ってしまったとか。その愛おしい姿は、たくさんの人に笑顔と癒しを届けてくれることとなりました。

この投稿には「すごく癒されます」「気付いた時の喜びようったら」「寝起きからの尻尾フリフリ」「気が付かなかった事を誤魔化すみたいに甘えて可愛い」といったコメントが寄せられています。

ハナちゃんの可愛い姿やご家族との愛に溢れた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「Shiba inu&Cat Channel柴犬ハナ&猫クロ」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Shiba inu&Cat Channel柴犬ハナ&猫クロ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。