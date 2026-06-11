まるで人間…！？驚くほど手厳しい態度をとるわんこに、爆笑の声が相次いで寄せられています。可愛すぎるわんこの反抗期には「強い！！(笑)」「可愛くて何回も見ちゃう」「見事ですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『仕事するから、お家に入って』と犬に伝えた結果→振り返ってきて…ワンコとは思えない『衝撃的な態度』】

パパに「お家に入って」といわれたワンコは…？

TikTokアカウント「pug_umechan」の投稿者さんご夫婦の愛犬は、パグの「うめ」ちゃん。まだまだ子犬ながら、お仕事中のパパの膝の上で寛いだり、枕を独占して寝たり…と貫禄たっぷりなんだそう。

この日、おもちゃで遊んでいたうめちゃんに『お家に入って』とお願いしたパパ。これからお仕事に取りかかるためです。うめちゃんは、ちゃんとパパの方を向いてお話を聞いていたそう。

立ち上がりお家へ…と誰もがそう思うはず。しかしパパを見つめて数秒、まさかの出来事か…！

反抗期！？まさかの態度に爆笑

うめちゃんは『チッ！！』とかなり強めの舌打ちをしたのだそう！そんな完全なる舌打ちにパパも驚きと同時に笑いが込みあげてきたといいます。

実は反抗期真っただ中だといううめちゃんは、特にパパへのあたりが強いのだとか。人間の子どものような強気な態度には「爆笑」の一言しかありません…！それでもわんこの反抗期は可愛いもの。これも大好きの裏返しですね♡

この投稿には「本当に舌打ちで笑ったＷＷＷ」「強い！！」「聞き間違いかと思った(笑)」など、爆笑のコメントが相次いで寄せられています。

あざと可愛い姿に悶絶♡

人間味あふれるうめちゃんの、ツンデレな姿もご紹介！この日、パパにぎゅっとハグされているうめちゃんですが、ちょっぴり居心地が悪い模様。『やめてよ！』と小さなお手手でギュッとパパを押しのけたのだそう。

パパが「え…？なんで？」と悲しそうな表情をすると、すかさず『ごめんね』とお顔をそっとパパに近づけたといいます。そのときのうめちゃん、パパの腕にもたれながらキュルキュルお目目で上目遣い…！

塩対応からのあざとすぎる仕草には、キュンキュンが止まりません！ツンデレのうめちゃんには、パパとママもメロメロになること間違いなしですね。

うめちゃんのチャーミングな姿をもっと見てみたい方は、TikTokアカウント「pug_umechan」をチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「pug_umechan」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております