気象予報士でタレントの穂川果音（39）が11日までに自身のインスタグラムを更新。タンクトップ“スタイルアップ”コーデを披露した。

「zaraのタンクトップ着回しまくってます」と明かし「首回りがしっかり開いているので鎖骨もしっかり見えるので上半身の面積がキュッと小さく見え、視覚的に大幅ダイエットできるーー」の“タンクトップ効果”を説明。

ブラウンのタンクトップ＆白シャツにパンツ姿の写真をアップし「首もすっと長く見えるので、全体のスタイルアップ度が格段に上がりますよ！シャツで縦のラインを作ってさらにスッキリ見せコーデです」とつづった。

そして、ハッシュタグで「骨格ストレート」「高身長」「コーデ」「着痩せ」「zaradaily」「zara」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「雰囲気と体型にマッチして似合ってる」「いい女すぎる」「気象予報士兼モデルさんですね」「素敵ですね」「流石モデルの顔も持つほかのんサラッと着こなしてますね〜この季節だからタンクトップは茶系でも爽やかな白を使っていて好感持てます」「ホワイトのシャツを重ねて装ったタンクトップコーデ、エレガントですね」などの声が寄せられている。

穂川は、東京都出身で身長1メートル70。趣味は、コーヒー、スポーツ観戦、料理、日帰り旅、競馬。資格は気象予報士のほか、秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士。ABEMAの報道番組「ABEMA Prime」でお天気コーナーを10年にわたって担当し、今年3月に卒業した。血液型はA。