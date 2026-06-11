犬山紙子、日本の“政治の話はタブー”に持論「支持政党が違う人との付き合い方が学べない」 家庭内での会話の重要性語る

犬山紙子、日本の“政治の話はタブー”に持論「支持政党が違う人との付き合い方が学べない」 家庭内での会話の重要性語る