元プロレスラーの小橋建太が９日、都内で「公益財団法人 がんの子どもを守る会」に寄付金を贈呈した。

「株式会社Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ」で行われた贈呈式には、同社の井上耕平社長とともに「がんの子どもを守る会」へに寄付金を贈呈した。

小橋は、小児がんと向き合う子どもたちとその家族への継続的な支援を目的に４月１６日に後楽園ホールで自身がプロデュースした「Ｆｏｒｔｕｎｅ Ｄｒｅａｍ １１」で募金を実施。今回の寄付金は、大会での募金、試合前に開催されたチャリティスクワットの回数に応じたＦａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎからの寄付金（金額は来場者のスクワット回数×１０円として算出）。Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎが別途開催した「チャリティゴルフコンペ」による寄付金の総額（６４万８１８８２円）を贈った。

寄付金（総額６４万８１８２円）の内訳は以下の通り。

・「Ｆｏｒｔｕｎｅ Ｄｒｅａｍ １１」会場で集まった募金（２３万２３０６円）

・チャリティスクワットによるＦａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ様からの寄付金（１５万１０００円）

・チャリティゴルフコンペによる寄付金（２６万４８７６円）

贈呈式には「がんの子どもを守る会」の丹野泰事務局長が来場。同会からは感謝状とこれまでの継続的な支援活動への感謝と今後の協力への期待が伝えられた。

小橋は「今後も株式会社Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ様とともに、小児がんと向き合う子どもたちとそのご家族への継続的な支援活動を積極的に展開してまいります」と発表した。