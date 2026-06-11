よしもと漫才劇場は10日、公式SNSを通じ、お笑いコンビ「ゴエモン」が解散すると発表。また新たにもういっちょ！とん平が加入し、「獅子丸」というトリオとして活動すると報告した。過去にもコンビからトリオになりブレークしたグループは多数あり、劇場は「温かいご声援をよろしくお願いします」と新トリオでの活躍に期待を込めた。

ゴエモンはだいじゅ、濱田浩平のコンビで、2017年4月に結成された。だいじゅは昨年12月、飛行機で乗り合わせた女性に「とても恋をしました」と女性を探すXを投稿し大きな話題を集めていた。

この日、よしもと漫才劇場は「いつも応援してくださる皆様へ 先ほど、本人たちのXで発表された通りよしもと漫才劇場所属のゴエモンが解散することとなりました」とコンビの解散を発表。続けて「新たに、もういっちょ！とん平が加入し、『獅子丸』として新たにトリオを結成いたします！」と新トリオ結成を報告。「これまでゴエモンを応援してくださった皆様、本当にありがとうございました！そして、引き続き新トリオ『獅子丸』に温かいご声援のほどよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

コンビからトリオになりブレークした芸人は過去に多数。「ネプチューン」は原田泰造が堀内健が「フローレンス」として活動していたが、名倉潤が加わり現在の形に。また「東京03」は飯塚悟志と豊本明長による「アルファルファ」に、角田晃広が所が加わる形で03年に結成された。「我が家」も杉山裕之・谷田部俊のコンビに坪倉由幸が加入。「ハナコ」は秋山寛貴・菊田竜大のコンビ「ウエストミンスター」に岡部大が加入していた。