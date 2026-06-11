アメリカ軍は日本時間11日朝、イランに対し自衛のため、追加の攻撃を開始したと発表しました。

アメリカ中央軍は10日、イラン国内にある複数の標的に向け、自衛のための追加の攻撃を開始したと発表しました。「イランが続ける不当な攻撃への対応だ」としています。

トランプ大統領はアメリカ軍のヘリコプターが8日夜にイランに撃墜されたとして、10日、前日に引き続きイランを攻撃すると予告していました。

トランプ大統領「我々はイランを非常に激しく攻撃する。きのう彼らを激しく攻撃したが、きょうもとても激しく攻撃することになる」

ニュースサイト「アクシオス」は10日、トランプ大統領はイランの交渉姿勢を変えさせるため、大規模かつ短期間の攻撃を選択肢として検討していると報じています。

一方、イランメディアはホルムズ海峡に近いシリクなどで、爆発音が聞こえたと報じています。メヘル通信は「海上でイラン側とアメリカ軍が衝突した」と伝えています。

さらにロイター通信によりますと、イランの革命防衛隊は11日、ホルムズ海峡を通過しようとした船舶2隻を攻撃したと発表しました。

また、イラン軍最高司令部は石油タンカーや商船を含むホルムズ海峡の航行を封鎖すると発表したということです。