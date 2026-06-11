人気レースクイーンの根岸しおり（29）が11日までに自身のインスタグラムを更新。スーパー耐久・富士24時間レースでクラス優勝した「SAKAE MOTORSPORTS」のミニスカ・イエローコス姿を披露した。

「公団ちゃんコスはカーナンバーもついています」とつづり、富士24時間レースのST-5Fクラスで優勝したマシンの“公団ちゃん”こと11号車「FCR58 SAKAE MOTORSPORTS FIT」と同じ黄色に紅白ラインのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップした。

「SAKAE MOTORSPORTS」11号車は、旧日本道路公団（現・NEXCO）のパトロールカーのような黄色い車体に紅白のバンパーというデザインで、“公団ちゃん”の愛称で親しまれている。

この投稿にフォロワーらからは「キレイ」「めちゃお人形さんみたい」「黄色いねぎしおちゃん初めて見た！コス似合ってる」「黄色コスいいじゃないすか〜似合ってます」「可愛い！来月このコス見れるの楽しみ」「めちゃくちゃ素敵です」などの声が寄せられている。

根岸は、2023年にレースクイーン・デビューし、同年の「日本レースクイーン大賞」の新人部門でクリッカー賞を受賞。25年からスーパーGTに参戦する「Modulo Nakajima Racing」のレースアンバサダー「Moduloスマイル」などで活動。

今年1月に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞。愛称は「ねぎしお」。埼玉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル64、スリーサイズはB78・W56・H88。血液型AB。趣味・特技は、ゲーム、キャンプ。