思考のスイッチを切り替えて3つの単語を導き出す、ひらがなクロスワードクイズです。語彙力を再確認しながらパズルを完成させ、忙しい1日の合間に頭をすっきりとほぐしましょう。

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日々のタスクが一段落したタイミングで、ちょっとした言葉のパズルに挑戦してみませんか？ 当たり前に使っている日本語も、一文字抜けているだけで意外と悩んでしまうものです。今回は、暮らしの中に溶け込んでいる身近な言葉をテーマに用意しました。

問題：□に入るひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

・横の並び：し ＋ □ ＋ ぶ ＋ □
・縦の並び（左）：さ ＋ □ ＋ ぽ
・縦の並び（右）：か ＋ □ ＋ じ

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正解：「ん」

正解は「ん」（2カ所とも）でした。

▼解説
・しんぶん（新聞）
・さんぽ（散歩）
・かんじ（漢字）

正解は「ん」でした。横のラインは、最新のニュースを届けてくれる「しんぶん（新聞）」が完成します。縦のラインは、健康維持や気分転換に欠かせない「さんぽ（散歩）」と、私たちが普段から読み書きしている「かんじ（漢字）」となります。

どれも生活に深く根付いた言葉ですが、クロスワードの枠組みで見ると一瞬「何が入るかな？」と頭をひねる面白さがありますね。文字がつながった瞬間の「あ、わかった！」という感覚は、頭の体操になります。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)