「心臓鷲掴み」目黒蓮、イケメンショットにファンもん絶「あまりにもかっこよすぎて語彙力が消えました」
Snow Manの目黒蓮さんは6月10日、自身のInstagramを更新。格好いいモデルショットを公開しました。
【写真】目黒蓮のイケメンショット
コメントでは「あまりにもかっこよすぎて語彙力が消えました、とりあえず目黒くんは宇宙一かっこいい〜〜〜！」「こっちみてるの無理めろい」「FENDI身にまとってる蓮くんかっこよすぎるしポージングもかっこよすぎる」「今日もお顔がよすぎてるよ」「色気が溢れ出してて心臓鷲掴みされました」「こんなブランド物似合うって どんだけスタイル良くてかっこいいの！？」と、歓喜の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】目黒蓮のイケメンショット
「宇宙一かっこいい〜〜〜！」目黒さんは「昨日FENDI公式SNSで公開されました もう見たかな？？この前帰国したときに、2026年秋冬プレコレクションのコーディネートで撮影しました！」とつづり、3枚の写真を投稿。白いストライプのジャケットにネイビーのバッグを合わせた、スタイリッシュなコーディネートです。クールな表情が格好良く、ロングヘアも似合っています。
「bvlgariの新作Gold & Steel」5月16日にも「bvlgariの新作Gold & Steel をいち早く着用させてもらいました」と、格好いいモデルショットを披露していた目黒さん。ファンからは「もう〜白が眩し〜い」「すんごいかっこいい 白色似合いすぎ 長髪もとってもお似合い！！！」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)