バスケットボール新潟アルビレックスＢＢは、鵜澤 潤ヘッドコーチと2026-27シーズンのヘッドコーチ契約(継続)が決定したと発表しました。



【鵜澤 潤 (うざわ じゅん)】



■生年月日

1981年10月28日

■出身地

千葉県

■経歴

茂原市立西小学校

→茂原市立冨士見中学校

→船橋市立船橋高等学校

→日本体育大学



プレイヤー

2004-07 メルコドルフィンズ

2007-13 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ

2013-16 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋

2016-17 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

2017-20 新潟アルビレックスＢＢ



指導者

2020-24 シャンソンVマジック

2024- 新潟アルビレックスＢＢ

■鵜澤 潤ヘッドコーチ コメント

来シーズンもこの新潟アルビレックスＢＢで指揮を執らせてもらうこととなりました。この様な機会を与えていただいたクラブ関係者の皆様、スポンサー様、ブースターの皆様、クラブに携わる全ての皆様に感謝申し上げます。来シーズン、Bリーグは大きく進化と変化する中でこの新潟アルビレックスＢＢというチームが今まで以上に皆様の生活の一部となれる様に、チーム、クラブ一丸となり前進していける様に、全力を尽くしていきますので来シーズンも変わらぬご声援を引き続きよろしくお願いします。

■代表取締役社長 糸満 盛人コメント

この度、鵜澤潤さんとの2026-27シーズンに於ける契約を結ばせていただくこととなりました。覚悟・再生・復権、Transformationのスローガンのもと闘ってきた同志である鵜澤さん。三年目でのさらなる飛躍、躍動を大いに期待申し上げる次第です。強いチーム創りを引き続き宜しくお願い申し上げます。武運長久。常在戦場魂で共に。