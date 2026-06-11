【アルビBB】鵜澤潤ヘッドコーチの契約継続を発表「チーム、クラブ一丸となり前進していける様に全力を尽くしていく」
バスケットボール新潟アルビレックスＢＢは、鵜澤 潤ヘッドコーチと2026-27シーズンのヘッドコーチ契約(継続)が決定したと発表しました。
【鵜澤 潤 (うざわ じゅん)】
■生年月日
1981年10月28日
■出身地
千葉県
■経歴
茂原市立西小学校
→茂原市立冨士見中学校
→船橋市立船橋高等学校
→日本体育大学
プレイヤー
2004-07 メルコドルフィンズ
2007-13 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ
2013-16 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋
2016-17 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
2017-20 新潟アルビレックスＢＢ
指導者
2020-24 シャンソンVマジック
2024- 新潟アルビレックスＢＢ
■鵜澤 潤ヘッドコーチ コメント
来シーズンもこの新潟アルビレックスＢＢで指揮を執らせてもらうこととなりました。この様な機会を与えていただいたクラブ関係者の皆様、スポンサー様、ブースターの皆様、クラブに携わる全ての皆様に感謝申し上げます。来シーズン、Bリーグは大きく進化と変化する中でこの新潟アルビレックスＢＢというチームが今まで以上に皆様の生活の一部となれる様に、チーム、クラブ一丸となり前進していける様に、全力を尽くしていきますので来シーズンも変わらぬご声援を引き続きよろしくお願いします。
■代表取締役社長 糸満 盛人コメント
この度、鵜澤潤さんとの2026-27シーズンに於ける契約を結ばせていただくこととなりました。覚悟・再生・復権、Transformationのスローガンのもと闘ってきた同志である鵜澤さん。三年目でのさらなる飛躍、躍動を大いに期待申し上げる次第です。強いチーム創りを引き続き宜しくお願い申し上げます。武運長久。常在戦場魂で共に。