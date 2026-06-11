「パイレーツ−ドジャース」（１０日、ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ兼投手」で先発出場し、三回の第２打席でホームランキャッチされ、１２号アーチは幻となった。

フルカウントからの７球目だった。外角９９マイルをきれいに流し打った。打球は美しい放物線を描いてレフトに飛んでいったが、パイレーツの左翼手・レイノルズがジャンピングキャッチ。捕らなければ間違いなくホームランとなっていたが、まさかのプレーに敵地は大歓声に包まれた。

そしてマウンドのジョーンズは渾身のガッツポーズ。ボールを掴んだレイノルズも思わず白い歯をこぼした。

飛距離１１４メートルの一撃は、ＭＬＢ公式データサイト、ベースボールサバントによるとメジャー全３０球場のうち２５球場でホームランになっていた。本拠地ドジャースタジアムでもスタンドインしており、大谷からすれば悔やまれるワンプレーだった。

大谷は第１打席でフルカウントまで勝負を持ち込むも最後は低めのスライダーで空振り三振に倒れた。前日のゲームで適時二塁打＆押し出し四球でチームの大量１イニング１０得点に大きく貢献していた。