◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャースは１０日（日本時間１１日）、敵地・パイレーツ戦で４回に先取点を奪った。４回２死三塁でマンシーが先発右腕のジョーンズから右翼線へ適時二塁打を放つと、タッカーも中前適時打で続いて２点を先取した。

「１番・投手」で投打同時出場している大谷翔平投手（３１）にも強力な援護点だ。大谷は、マウンドに上がる前の１回表先頭の１打席目は、フルカウントから内角低めのスライダーで空振り三振。１回裏のマウンドは先頭のホルウィッツに三塁と左翼の間にポトリと落ちる不運な安打を許すと、２番のラウにも四球。今季初めて初回に先頭から２者連続出塁を許したが、無死一、二塁で２者連続三振を奪うなど初回から最速１００・２マイル（約１６１・３キロ）を計測するなど後続を抑えて無失点で切り抜けた。

２回も１死から四球を与えたが先取点は与えず。両軍無得点、３回２死一塁の２打席目は、フルカウントから９９・４マイル（約１６０・０キロ）に反応。逆方向に飛距離３７５フィート（約１１４メートル）でうまくはじき返し、左翼席へ一直線だったが、左翼手のレイノルズが手を目いっぱいに伸ばしてホームランキャッチで左飛となった。データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によると、３０球団の本拠地球場のうちドジャースタジアムなど２５球場で本塁打だった当たりだったが、好捕に阻まれ、敵地は騒然となった。３回裏も２死から死球を与えたが、無安打無失点で抑えた。

大谷はこの試合で７回を投げれば規定投球回に到達。勝利投手になれば、今季の日本人投手では単独トップとなる７勝目をつかむことになる。