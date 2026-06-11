明日への英気を養いたい！1日の疲れが取れるかを大きく左右するベッドマットの選び方とは？【ヤバい風水】

明日への英気を養いたい！1日の疲れが取れるかを大きく左右するベッドマットの選び方とは

ヤバい！安物のベッドマットを使っている

ベッドはそこで一日の疲れをとり、英気を養う、いわば体の充電器のような場所です。

中でも疲れがとれるかを大きく左右するのが、ベッドマットです。低価格のベッドマットレスの場合、体が沈みすぎて腰に負担がかかったり、寝心地がよくなかったりするものが多いです。

疲れがとれないと活動力が衰え、金運も滞りやすくなります。

バスマットなどの大物家具は捨てるのも大変なので、最初から上質なものを選ぶようにしましょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい風水』

著者：愛新覚羅ゆうはん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

開運ライフスタイルアドバイザー (占い・風水)、作家、デザイナー 中国黒龍江省ハルビン生まれ。映画「ラスト・エンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。5歳のときに来日し、桑沢デザイン研究所を卒業後、北京大学に留学。帰国後は、アパレル企業の広報宣伝などを経て、幼少期から備わっていた透視能力に加えタロットや占星術なども生かし占い・風水師としても活動。当初鑑定していた医療・教育関係の間で話題となり、15年で延べ2万人以上を鑑定(2019年時点)。文章を書くのが好きで執筆活動にも勤しみ、デザイナーとしてのプロデュース開運アパレルブランド『Ryujyu~龍樹~』や、2021年より陶芸上絵付け作家として『水鏡~MIKKAMI~ 』も手がけるなど、多岐にわたって活動している。