今回は、子どもの前で侮辱した夫を見返したエピソードを紹介します。

「お母さんはなんで働かないの？」と言われ…

「結婚し、双子を出産したことを機に、仕事を辞めて専業主婦になりました。ただ、夫は私が専業主婦であることをことごとくバカにし、家政婦扱いしてきます。

そんなある日、子どもに『お母さんはなんで働かないの？』『他のお母さんはみんな働いてるよ？』と言われました。すると夫はすかさず、『お母さんは家のこと以外何もできないんだ』と私を侮辱してきたのです。

その場で夫に言い返すことはしませんでしたが、いつか夫を見返してやると心に誓いました。そして大学時代に少ししていた税理士の勉強を再開。猛勉強の末、見事に税理士の資格を取得し、今では夫より稼ぐようになりました」（体験者：30代女性・税理士／回答時期：2025年5月）

▽ この女性は近々、夫に離婚したいと伝えるつもりだそうです。夫への気持ちはとっくに冷めているそうなので、もう一緒にいる意味はないのかもしれませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。