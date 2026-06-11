緻密にオランダ分析進める谷口彰悟、森保Jの本番ムード「まだまだ足りない」
日本代表がベースキャンプ地に選んだナッシュビルSC施設での初練習を終え、DF谷口彰悟(シントトロイデン)はもう一つ高い基準をチームに求めた。「チーム全員がもう一つスイッチが入った感じのトレーニングが今日もできた。ただ、まだまだ足りない。もう少し全体の士気、緊張感も、今日よりは明日、明日よりも明後日と上げていきたい」。オランダ戦まであと4日。勝つための雰囲気づくりに取り組んでいく構えだ。
守備陣としてこだわる“水を漏らさない”強固な堅守を実現させるためには、緊張感のある連係連動とコミュニケーションは不可欠。その土台となる本番ムードの醸成に「練習中もそういう声は出ていたので、みんな分かっていると思う」と言う谷口だが、「でもわかっているから大丈夫というのではなく、しつこくそこは言い合いながら、みんなで高め合いながらというのが大事」と妥協を許さない。
メキシコ・モンテレイでの事前キャンプ最終日の7日に行われたU-19日本代表とのトレーニングマッチでも連係面での課題が出た。唯一の失点はシンプルなロングボールを起点に決められており、同様の攻撃を得意とするオランダ、チュニジア、スウェーデンとの対戦を前に修正は急務だ。
「少しの連係ミスや中途半端な対応、自分たちの構造も含めてうまくいっていなかった。それが再確認できたのは収穫として大きかった」。そう振り返った谷口は「この暑さだと要所要所でボケてしまうのはメキシコでは特に感じたし、アメリカでも多少は出てくると思う」と環境要因も認識。その上で「『分かっているだろう』とか、そういうのはなしにして、とにかくコミュニケーションを取りながら一人一人が責任を持ってやる。そうやって今までやってきているので、そこは変えず、より一層高めていかないといけない」と決意を口にした。
その一方で、一つひとつの活動期間が短い代表活動において、緻密な守備組織を構築するのは難しいミッションであるのはしっかりと分かっている。自分たちに油断も妥協も許さない谷口だからこそ、14日のW杯初戦で対戦するオランダの現状も冷静に見つめられているようだ。
「個の能力は高いのはすごく感じる。ただチームとしてというところではつけ入るスキはあるなというのは正直試合を見ていて感じた」
ただ、その先入観で終わるつもりもない。「親善試合とW杯初戦というのは全く別物とも理解はしている。決して油断することなく、最後まで隅々まで意識を合わせながら、擦り合わせながら、相手をもっともっと分析して、あとの3日間高めていきたい」。34歳で迎える2度目のW杯。遅咲きにして今もなお右肩上がりのCBは自チームのことも、対戦相手のことも、細部の細部まで突き詰めながら初戦を迎えようとしている。
(取材・文 竹内達也)
メキシコ・モンテレイでの事前キャンプ最終日の7日に行われたU-19日本代表とのトレーニングマッチでも連係面での課題が出た。唯一の失点はシンプルなロングボールを起点に決められており、同様の攻撃を得意とするオランダ、チュニジア、スウェーデンとの対戦を前に修正は急務だ。
「少しの連係ミスや中途半端な対応、自分たちの構造も含めてうまくいっていなかった。それが再確認できたのは収穫として大きかった」。そう振り返った谷口は「この暑さだと要所要所でボケてしまうのはメキシコでは特に感じたし、アメリカでも多少は出てくると思う」と環境要因も認識。その上で「『分かっているだろう』とか、そういうのはなしにして、とにかくコミュニケーションを取りながら一人一人が責任を持ってやる。そうやって今までやってきているので、そこは変えず、より一層高めていかないといけない」と決意を口にした。
その一方で、一つひとつの活動期間が短い代表活動において、緻密な守備組織を構築するのは難しいミッションであるのはしっかりと分かっている。自分たちに油断も妥協も許さない谷口だからこそ、14日のW杯初戦で対戦するオランダの現状も冷静に見つめられているようだ。
「個の能力は高いのはすごく感じる。ただチームとしてというところではつけ入るスキはあるなというのは正直試合を見ていて感じた」
ただ、その先入観で終わるつもりもない。「親善試合とW杯初戦というのは全く別物とも理解はしている。決して油断することなく、最後まで隅々まで意識を合わせながら、擦り合わせながら、相手をもっともっと分析して、あとの3日間高めていきたい」。34歳で迎える2度目のW杯。遅咲きにして今もなお右肩上がりのCBは自チームのことも、対戦相手のことも、細部の細部まで突き詰めながら初戦を迎えようとしている。
(取材・文 竹内達也)