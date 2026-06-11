チーム内での妥協禁じた10番堂安律、前回2ゴールも強豪連破も「一切忘れて」
日本代表がベースキャンプ地に選んだナッシュビルSC施設での初練習を終え、MF堂安律(フランクフルト)は前向きに言い切った。「『アメリカに入ってもう一個ギアを上げないと』『緊張感もピリッとさせながらやっていかないと』と思いながら、選手間でも話し合いながら、非常にいい練習ができた。良い1日を過ごせた」。今大会の目標は強敵撃破ではなく優勝--。高い基準にふさわしいチームづくりに邁進する自負をにじませた。
日本代表はメキシコ・モンテレイでの事前キャンプを7日に終え、8日からナッシュビルに入った。同日は地元のジオディス・パークで約5000人のファン・サポーターに出迎えられ、W杯に向かうお祭りムードを味わい、9日は一日オフを取って英気を養い、この日、専用の練習施設で本格始動を迎えた。
そこで堂安が自ら担ったのは、事前キャンプからベースキャンプを経て、いよいよ本番に向かうというチームの“引き締め”だ。
「良い悪いは関係なく、メキシコ(事前キャンプ)の間は個人のコンディション調整がメインの課題としてあった。とはいえ、チームとしてやっていく中でピリッとさせる雰囲気がないといけないし、許してはいけないところをチームメート内で妥協し合ってはいけない」
良いムードでの調整は続いているが、細部を詰めるには緊張感が必要。あえて厳しい言葉も口にすることで、いまのチームに必要な空気づくりを買って出た格好だ。
「どうしても森保ジャパン、8年間かけて長くやっているので、選手も距離感が近いし、言えない関係になっちゃうところもある。そこを強くもう一回要求し合おうという話をみんなで言っている。僕からしたら(長年の付き合いとなる)板倉滉、(キャプテンの遠藤)航くんでも要求し合うことが大事。僕もオープンだし、そういう話し合いを進めながらやっている」
大事な役割を担うにあたり、主将の遠藤のほか、サポートプレーヤーとして帯同しているDF吉田麻也(LAギャラクシー)、メンター役を担うMF南野拓実(モナコ)の助言も聞いた。9日の終日オフは息抜きだけでなく、「基本的にはW杯の話をしながら」過ごしていたという堂安。「抜くとはいえ抜き切ってもダメなので。麻也くん、拓実くんから話を聞いたり、航くんと話したり、近い選手とコミュニケーションを取りながらどうやったら初戦に100%のギアを入れていけるかを話していた」という。
その成果はこの日の練習でも出ていたようだ。「新しい環境に来てからピリッともう一回入れていこうというところで、移動やオフ明けで少しミスが重なることは仕方ないので、ミスを受け入れて次に向かって違うアクションを取っていくという点ではメキシコでちょっと課題があったのかなと思う。そこはポジティブに切り替えながらチームとしてやれている」。グループリーグ初戦オランダ戦まであと4日間。良い緊張感をキープしながら決戦に臨む構えだ。
直近1年間でブラジル、イングランドから初勝利を挙げるなど、チームとしての歩みは順調にも思える。しかし、好調時にこそ落とし穴があるのは過去の歴史が証明している。そこで堂安がたどり着いた境地は「忘れる」ことだ。
「僕らが話したのはイングランドに勝ったとか、ブラジルに勝ったとか、前回ドイツやスペインに勝ったというのは忘れなくちゃいけないということ。もう過去の話。本大会で勝たないと何も意味がない。全員それを忘れて、僕なんかも前回で点を取ったとか、活躍したとか、そういうのも一切忘れてこの大会に臨んでいる。次の試合に集中してやっている」
第1次森保ジャパン発足から8年間の集大成。「ここまで来たからには全部出し切らないと後悔するだけ」。前回大会の2ゴールを経て、さらにリーダーとしての覚悟が決まった日本の10番が己の力を尽くして世界に挑む。
(取材・文 竹内達也)
そこで堂安が自ら担ったのは、事前キャンプからベースキャンプを経て、いよいよ本番に向かうというチームの“引き締め”だ。
「良い悪いは関係なく、メキシコ(事前キャンプ)の間は個人のコンディション調整がメインの課題としてあった。とはいえ、チームとしてやっていく中でピリッとさせる雰囲気がないといけないし、許してはいけないところをチームメート内で妥協し合ってはいけない」
良いムードでの調整は続いているが、細部を詰めるには緊張感が必要。あえて厳しい言葉も口にすることで、いまのチームに必要な空気づくりを買って出た格好だ。
「どうしても森保ジャパン、8年間かけて長くやっているので、選手も距離感が近いし、言えない関係になっちゃうところもある。そこを強くもう一回要求し合おうという話をみんなで言っている。僕からしたら(長年の付き合いとなる)板倉滉、(キャプテンの遠藤)航くんでも要求し合うことが大事。僕もオープンだし、そういう話し合いを進めながらやっている」
大事な役割を担うにあたり、主将の遠藤のほか、サポートプレーヤーとして帯同しているDF吉田麻也(LAギャラクシー)、メンター役を担うMF南野拓実(モナコ)の助言も聞いた。9日の終日オフは息抜きだけでなく、「基本的にはW杯の話をしながら」過ごしていたという堂安。「抜くとはいえ抜き切ってもダメなので。麻也くん、拓実くんから話を聞いたり、航くんと話したり、近い選手とコミュニケーションを取りながらどうやったら初戦に100%のギアを入れていけるかを話していた」という。
その成果はこの日の練習でも出ていたようだ。「新しい環境に来てからピリッともう一回入れていこうというところで、移動やオフ明けで少しミスが重なることは仕方ないので、ミスを受け入れて次に向かって違うアクションを取っていくという点ではメキシコでちょっと課題があったのかなと思う。そこはポジティブに切り替えながらチームとしてやれている」。グループリーグ初戦オランダ戦まであと4日間。良い緊張感をキープしながら決戦に臨む構えだ。
直近1年間でブラジル、イングランドから初勝利を挙げるなど、チームとしての歩みは順調にも思える。しかし、好調時にこそ落とし穴があるのは過去の歴史が証明している。そこで堂安がたどり着いた境地は「忘れる」ことだ。
「僕らが話したのはイングランドに勝ったとか、ブラジルに勝ったとか、前回ドイツやスペインに勝ったというのは忘れなくちゃいけないということ。もう過去の話。本大会で勝たないと何も意味がない。全員それを忘れて、僕なんかも前回で点を取ったとか、活躍したとか、そういうのも一切忘れてこの大会に臨んでいる。次の試合に集中してやっている」
第1次森保ジャパン発足から8年間の集大成。「ここまで来たからには全部出し切らないと後悔するだけ」。前回大会の2ゴールを経て、さらにリーダーとしての覚悟が決まった日本の10番が己の力を尽くして世界に挑む。
(取材・文 竹内達也)