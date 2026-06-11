・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝９０．０３ドル（＋１．８３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４１３３．３ドル（－１５３．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝６４５９．９セント（－４９．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５８７．５０セント（＋２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４１９．００セント（－０．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１２３．００セント（＋９．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　３７３．４２（＋１．１０）

出所：MINKABU PRESS