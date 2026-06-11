１０日の米株式市場の概況、ＮＹダウ９５３ドル安 ５万ドル下回る １０日の米株式市場の概況、ＮＹダウ９５３ドル安 ５万ドル下回る

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１０日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比９５３．３３ドル安の４万９９１８．７８ドルと大幅反落し、フシ目の５万ドルを下回った。米国がイランへの攻撃を開始したことで投資家心理が下向いた。ハイテク株が売られ、ナスダック総合株価指数の下落率は２％近くとなった。



キャタピラー＜CAT＞が大幅安。ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やセールスフォース＜CRM＞が売られ、アルコア＜AA＞が下値を探った。半面、コカ・コーラ＜KO＞やベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞がしっかり。ブラック・ヒルズ＜BKH＞が堅調だった。



ナスダック総合株価指数は５０９．３３ポイント安の２万５１６９．５０と大幅続落した。エヌビディア＜NVDA＞やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が値を下げ、アルファベット＜GOOG＞やテスラ＜TSLA＞が軟調推移。スーパー・マイクロ・コンピューター＜SMCI＞が急落した。一方、ウォルマート＜WMT＞が値を上げ、クラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストア＜CBRL＞が急伸した。



出所：MINKABU PRESS