「ミズノ（MIZUNO）」が、デイリーランナー向けランニングシューズ「ウエーブライダー（WAVE RIDER）」シリーズの新作「ウエーブライダー 30（WAVE RIDER 30）」を発売する。6月16日から、シリーズ30周年を記念した限定カラーをミズノの各店舗と公式オンラインストアで取り扱う。定番カラーは、8月の発売を予定している。

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ウエーブライダーシリーズは、1997年に「波に乗るようなスムーズなライド感」をコンセプトに初代モデルが誕生。エントリー層から中級までの幅広いランナーに向け、安定感とクッション性を兼ね備えた定番モデルとして30年にわたってアップデートを繰り返してきた。

ウエーブライダー 30は、従来のシリーズから大幅にリニューアル。コンセプトはそのままに、ラストやミッドソールの厚み、アッパーデザイン、使用素材をイチから見直して製作した。ミッドソールの厚みは、前作と比較して前足部が6mm増の34.5mm、後足部が4mm増の42.5mmと大幅にアップデート。ソール内部には、シリーズ初となるフルレングスのウエーブプレートを採用し、かかとからつま先までのスムーズな体重移動を叶える。価格は1万9800円。

30周年限定カラーは、30年の歴史を現代的に再解釈したデザインとして波を想起させるグラフィックをあしらった。ブラックとホワイト、レッドを基調とした配色には、初代から受け継がれるウエーブライダーのレガシーを込めているという。

6月10日の今日、ミズノは同シューズの発表会を鎌倉・七里ヶ浜で開催。「波乗り」を意味するウエーブライダーにちなみ、ミズノがシューズのオフィシャルスポンサーを務めるサーフィン日本代表「波乗りJAPAN」から、東京オリンピック銅メダリストの都筑有夢路選手、池田美来選手、大原洋人選手がトークセッションに登壇した。普段から体力作りや気分転換でランニングを楽しむという都筑選手は、ウエーブライダー 30の履き心地について「クッション性が高く、履き心地が良いので、ランニング中はもちろん長距離移動でも履けそうです！まさに波に乗るようなライド感ですね」とコメントした。

発表会後には、七里ヶ浜の海沿いでのランニングセッションを実施。波乗りJAPANの3人に加えて、ウエーブライダーを愛用しており“ファンランナー”を自称するお笑い芸人の田村亮、スニーカー専門誌「シューズ・マスター」の榎本一生編集長がゲストランナーとして参加し、メディア関係者やインフルエンサーらとともにランニングを楽しんだ。