“美しすぎるドラマー”で話題の大野真依、美スタイル際立つ姿公開 SNSで“美貌”の秘訣も発信
“美しすぎるドラマー”として話題のガールズバンド「きみとバンド」の大野真依が、自身のSNSを通じて美ボディと美容の秘訣を発信している。
【写真】お肌もキレイ！「1日1美容」を紹介する大野真依
“日本一美しいドラマー”とも称される大野は、インスタグラムで「1日1美容」と題した投稿で、日々の美容ルーティンや愛用アイテムなどを紹介。フォロワーからは「参考になります」「勉強になります」などの声が寄せられている。
大野は、その端正なルックスと抜群のスタイルで人気を集める一方、ドラマーとしても精力的に活動。世界的ドラムメーカー・Pearlのアーティストとして活躍しているほか、所属する「きみとバンド」はインディーズガールズバンド史上初となるZepp全国ツアーを成功させた。
現在は現役高校生2人を新メンバーに迎えた新体制でツアーを展開中。音楽活動と並行してグラビアにも取り組み、雑誌の表紙を飾るなど幅広い分野で存在感を発揮している。
また、毎年実施しているグラビア写真集制作のクラウドファンディングでは、昨年2300万円を集めるなど反響を集めた。
【写真】お肌もキレイ！「1日1美容」を紹介する大野真依
“日本一美しいドラマー”とも称される大野は、インスタグラムで「1日1美容」と題した投稿で、日々の美容ルーティンや愛用アイテムなどを紹介。フォロワーからは「参考になります」「勉強になります」などの声が寄せられている。
大野は、その端正なルックスと抜群のスタイルで人気を集める一方、ドラマーとしても精力的に活動。世界的ドラムメーカー・Pearlのアーティストとして活躍しているほか、所属する「きみとバンド」はインディーズガールズバンド史上初となるZepp全国ツアーを成功させた。
現在は現役高校生2人を新メンバーに迎えた新体制でツアーを展開中。音楽活動と並行してグラビアにも取り組み、雑誌の表紙を飾るなど幅広い分野で存在感を発揮している。
また、毎年実施しているグラビア写真集制作のクラウドファンディングでは、昨年2300万円を集めるなど反響を集めた。