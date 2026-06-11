【海外ドラマ】イギリスの最新ミステリードラマ3作品、日本初放送へ 『ダウントン・アビー』フィリス・ローガンの最新作など（一覧・放送日程）
イギリスの最新ミステリードラマ3作品が、ミステリードラマ専門チャンネル「ミステリーチャンネル」で14日より独占日本初放送（3週連続）される。
【画像】英国ミステリー最新作…『元刑事ミラーの執念〜殺人鬼との対峙』『英国刑事モトラムのイタリア美食ミステリー』
「特集 英国ミステリー最前線」と題し『ダウントン・アビー』のフィリス・ローガンが“ミス・マープル”をちょっと過激にした風変わりな主人公を演じるコージー・ミステリー『名探偵パズルレディ』のほか、英国が誇る名優2人が火花を散らす心理サスペンス『元刑事ミラーの執念〜殺人鬼との対峙』、イタリアの美しい景色と美食が織り成す極上のミステリー『英国刑事モトラムのイタリア美食ミステリー』の3作品を届ける。
■『英国刑事モトラムのイタリア美食ミステリー』（全6話）
字幕版：6月14日（日）午後4時 一挙放送
2026年4月にBritBoxで配信されたばかりの最新作。イタリアの絶景と美食が堪能できる、心温まる本格的な英国ミステリー。
ロンドン警視庁の主任警部モトラムは、亡き妻の故郷イタリアを訪れ、娘との関係修復を図る。義父母の営むレストランを手伝うなか殺人事件が発生。ジョーは持ち前の捜査能力を武器に謎に挑む。彼のイタリア料理に対する造詣が事件解決の鍵となり、また、食が繋ぐ絆や家族の再生が描かれる。
主人公モトラム役には、『刑事ジョン・ルーサー』でルーサーを慕う若き刑事を演じたウォーレン・ブラウン、愛情深い義母を『ダウントン・アビー』のフィリス・ローガンが演じる。原作・脚本は『テンペスト教授の犯罪分析ノート』のマット・ベイカー。
■『元刑事ミラーの執念〜殺人鬼との対峙』（全4話）
字幕版：6月21日（日）午後4時 一挙放送
2025年5月にChannel5で放送された話題作。未解決事件に執着する元刑事と、謎めいた隣人。英国の名優二人が演じる緊迫の心理戦から目が離せない、スリリングなミステリー。
ヒュー・ミラーは、宿敵である殺人犯を逃した過去に囚われながら退職の日を迎える。引退生活を送る中、近隣で不審死が発生。そこへ新たに引っ越してきたのは、人当たりの良い男パトリックだった。だが、パトリックがヒューの追っていた殺人犯の決め台詞を口にした瞬間、ヒューの疑念は確信に変わる。周囲は魅力的な隣人を信じ、彼の訴えを受け止めようとしない。そして、二人の命がけの心理戦が繰り広げられる…。
『マクドナルド＆ドッズ 窓際刑事ドッズの捜査手帳』のジェイソン・ワトキンス、『グランチェスター 牧師探偵シドニー・チェンバース』のロブソン・グリーンによる演技は必見。
■『名探偵パズルレディ』（全3話）
字幕版：6月28日（日）午後4時 一挙放送
『ダウントン・アビー』の家政婦長ヒューズ役でおなじみフィリス・ローガン主演の最新英国コージー・ミステリー。
イギリスの静かな町で奇妙な殺人事件が発生。遺体にはクロスワードパズルの手がかりが残されていた。捜査に行き詰まった地元警察は、 “パズルレディ”として知られるクロスワードパズル作家コーラ・フェルトンに捜査の協力を依頼する。
控えめな老婦人という外見とは裏腹に、ヘビースモーカーで皮肉屋、アルコール依存症寸前という破天荒な性格のコーラ。さらに秘密があり、彼女はパズルの専門家でもなく、実際にはパズルの天才である姪シェリーの偽の表向きの顔だったのだ。専門知識がないにもかかわらず、コーラはアマチュア探偵ごっこに熱中せずにはいられず、地元警察を大いに困惑させ…。
【画像】英国ミステリー最新作…『元刑事ミラーの執念〜殺人鬼との対峙』『英国刑事モトラムのイタリア美食ミステリー』
「特集 英国ミステリー最前線」と題し『ダウントン・アビー』のフィリス・ローガンが“ミス・マープル”をちょっと過激にした風変わりな主人公を演じるコージー・ミステリー『名探偵パズルレディ』のほか、英国が誇る名優2人が火花を散らす心理サスペンス『元刑事ミラーの執念〜殺人鬼との対峙』、イタリアの美しい景色と美食が織り成す極上のミステリー『英国刑事モトラムのイタリア美食ミステリー』の3作品を届ける。
字幕版：6月14日（日）午後4時 一挙放送
2026年4月にBritBoxで配信されたばかりの最新作。イタリアの絶景と美食が堪能できる、心温まる本格的な英国ミステリー。
ロンドン警視庁の主任警部モトラムは、亡き妻の故郷イタリアを訪れ、娘との関係修復を図る。義父母の営むレストランを手伝うなか殺人事件が発生。ジョーは持ち前の捜査能力を武器に謎に挑む。彼のイタリア料理に対する造詣が事件解決の鍵となり、また、食が繋ぐ絆や家族の再生が描かれる。
主人公モトラム役には、『刑事ジョン・ルーサー』でルーサーを慕う若き刑事を演じたウォーレン・ブラウン、愛情深い義母を『ダウントン・アビー』のフィリス・ローガンが演じる。原作・脚本は『テンペスト教授の犯罪分析ノート』のマット・ベイカー。
■『元刑事ミラーの執念〜殺人鬼との対峙』（全4話）
字幕版：6月21日（日）午後4時 一挙放送
2025年5月にChannel5で放送された話題作。未解決事件に執着する元刑事と、謎めいた隣人。英国の名優二人が演じる緊迫の心理戦から目が離せない、スリリングなミステリー。
ヒュー・ミラーは、宿敵である殺人犯を逃した過去に囚われながら退職の日を迎える。引退生活を送る中、近隣で不審死が発生。そこへ新たに引っ越してきたのは、人当たりの良い男パトリックだった。だが、パトリックがヒューの追っていた殺人犯の決め台詞を口にした瞬間、ヒューの疑念は確信に変わる。周囲は魅力的な隣人を信じ、彼の訴えを受け止めようとしない。そして、二人の命がけの心理戦が繰り広げられる…。
『マクドナルド＆ドッズ 窓際刑事ドッズの捜査手帳』のジェイソン・ワトキンス、『グランチェスター 牧師探偵シドニー・チェンバース』のロブソン・グリーンによる演技は必見。
■『名探偵パズルレディ』（全3話）
字幕版：6月28日（日）午後4時 一挙放送
『ダウントン・アビー』の家政婦長ヒューズ役でおなじみフィリス・ローガン主演の最新英国コージー・ミステリー。
イギリスの静かな町で奇妙な殺人事件が発生。遺体にはクロスワードパズルの手がかりが残されていた。捜査に行き詰まった地元警察は、 “パズルレディ”として知られるクロスワードパズル作家コーラ・フェルトンに捜査の協力を依頼する。
控えめな老婦人という外見とは裏腹に、ヘビースモーカーで皮肉屋、アルコール依存症寸前という破天荒な性格のコーラ。さらに秘密があり、彼女はパズルの専門家でもなく、実際にはパズルの天才である姪シェリーの偽の表向きの顔だったのだ。専門知識がないにもかかわらず、コーラはアマチュア探偵ごっこに熱中せずにはいられず、地元警察を大いに困惑させ…。