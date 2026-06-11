めちゃくちゃ可愛いのだがっ！！【ダイソー】友達に自慢したくなる♡「ファンシー雑貨」

つい自慢したくなるような可愛いデザインの「ファンシー雑貨」を、【ダイソー】で発見。その中でも今回は、日常や仕事をちょっぴり楽しくしてくれそうな、ステーショナリーにフォーカスします。パステルカラーが可愛い付箋や、どんなメッセージを書こうか楽しみになるようなデザインのグリーティングカード等、ステーショナリー好きの心をくすぐるような、ファンシー雑貨をご紹介します。

8色のパステルカラーで、使い分けできる付箋

パープル系を中心としたパステルカラーがキュートな「フィルムふせん（ポップアップ式、パープル、160枚）」。8色がセットになっており、用途によって使い分けても楽しそう。ふせん自体の横幅は細めで、ノートや手帳のページに貼れば、目印として役立ってくれるはず。シンプルなデザインなので、オフィスでも気兼ねなく使えそうです。

カラフルでお祝い感のあるデザイン

カードを開くと、アイスクリームトラックが飛び出す仕様の「グリーティングカード（夏柄、アイス）」。水彩画の淡いタッチで、カラフルな絵柄が目をひくカードは、贈り物に添えるだけでなく、インテリアの一部として飾ってみるのもあり。風船やガーランドが描かれている、お祝い感のあるデザインもポイント。カードとして使う場合は、どんなメッセージを書こうか考えている時からワクワクしそう。

インテリアにも使える可愛いポストカード

さまざまなタイプのアイスや、アイスクリームトラックが描かれた「ポストカード（夏柄、ハンコタッチ）」も見逃さないで！ シンプルな背景に、アイスやトラックの色味が映える可愛いデザインです。壁に貼れば、部屋の雰囲気を明るく夏仕様にしてくれるかも。5枚がセットになっているお得感も嬉しいポイント。他の絵柄も展開されているので、思わずコレクション欲が刺激されそうです。

ゴールドの箔押しが輝くシール

ゴールドの箔押しがワンポイントになった、煌びやかなデザインの「シーリングシール（箔押し、ガーリー）」。形や色味が異なるシールが18個も入っていて、気兼ねなく使えそうです。シール帳に貼るのはもちろん、プレゼントのラッピングにも役立ちそう。この他にも「スカイ」や「ナチュラル」等、デザインテーマが異なるシーリングシールも販売中。お気に入りのデザインを探してみてはいかがでしょうか。

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writer：S.Hoshino