【埼玉県熊谷市】100個のミストノズルで愛犬や家族とずぶ濡れ体験！「KALオートガーデン」夏限定宿泊プラン



埼玉県熊谷市にあるドッグフレンドリーキャンプ場「KALオートガーデン」は、7月1日(水)〜8月31日(月)の期間限定で、夕方からチェックインして涼しい夜を楽しむ愛犬同伴の宿泊プラン「サマーナイトキャンプ」を提供する。

「日本一暑い街」だからできる最高の水遊び

「KALオートガーデン」が位置する埼玉県熊谷市は、日本を代表する暑い街。特に夏場は、愛犬の熱中症を心配する飼い主にとって「外に出るのが怖い季節」でもある。そこで、「日本一暑いということは、日本一水遊びが気持ちいい場所になるのではないか？」との考えから、熊谷の猛暑をただ避けるのではなく、その暑さすらも最高のスパイスに変えてしまう、全く新しい宿泊プラン「サマーナイトキャンプ」が誕生した。



「サマーナイトキャンプ」は、愛犬連れの家族はもちろん、カップルや子ども連れの家族、ソロキャンパーなど、誰でも楽しめるプランだ。

ずぶ濡れになって遊んだ頃の笑顔を体験

幼い頃、ホースの水を掛け合って、全身ずぶ濡れになりながら夢中で遊んだ夏の夕暮れ。「サマーナイトキャンプ」は、大人になるにつれて忘れてしまったあの無邪気な時間を、愛犬と自分の子どもたちにも体験させてあげたいという思いが込められた企画だ。

[caption id="attachment_1632205" align="aligncenter" width="600"] 受付の出迎えミストに喜ぶ家族[/caption]

施設に到着すると、涼しさを通り越して思わず笑ってしまうほどの「やりすぎ!?ずぶ濡れミスト」が出迎えてくれる。管理棟付近のエリアから約200坪の広大な瓦チップドッグランにかけて、合計約100個ものミストノズルを張り巡らせて大量の霧を放出する。

一番暑い時間帯を避けた「16時以降のチェックイン」を採用しているので、愛犬も子どもも大人も、みんなでびしょ濡れになって夕涼みを楽しむことができる。

「過保護な」ゆったりタイムスケジュール

「サマーナイトキャンプ」では、通常13:00〜16:30のチェックイン時間を16:00〜18:00へと後ろ倒しし、日中の強烈な暑さを完全に回避。さらにチェックアウトは通常の10:30から11:00へと延長し、涼しい朝の時間を愛犬とゆっくり過ごせる「過保護」なスケジュールが設定されている。

熊も出ず川の事故もないので安心安全

「KALオートガーデン」は、都心から約1時間、関越自動車道・東松山ICから車でわずか15分という好立地 に位置する。山道をくねくねと登る必要がないため、愛犬や小さな子どもの「車酔い」の心配がなく、都心からたった1時間で、非日常のキャンプ空間へアクセスすることができる。

大自然のキャンプ場では、野生動物や水難事故が心配されるが、「KALオートガーデン」の周辺には危険な野生の熊は出没しない。また、場内に川がないため、子どもや愛犬が流されるリスクもゼロ。「川がなくても、大量のミストで安全に最高の水遊び(ずぶ濡れ体験)」を満喫することができる。



「サマーナイトキャンプ」1泊2,000円〜(税込)は、KALオートガーデンの全サイトが対象。通常プランも並行して予約することもできる。現在予約受付中なので、予約サイト「なっぷ」KALオートガーデン専用ページにてチェックしてみて。

今年の夏は、「日本一暑い街」に滞在して、思いっきり水遊びを楽しんでみては。

■【夏季限定】愛犬と涼むサマーナイトキャンプ｜やりすぎミスト＆16時IN・11時OUT

提供期間：7月1日(水)〜8月31日(月)

場所：KALオートガーデン -DOG friendly-

所在地：埼玉県熊谷市押切2618

料金：1泊2,000円〜(税込)

公式サイト：https://www.kalautogarden.com

「なっぷ」KALオートガーデン予約ページ：https://www.nap-camp.com/saitama/15038

(山本えり)