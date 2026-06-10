【石川県金沢市】アイドルフェス「かがやきフェス2026」開催！アプリ配信とチケット先行発売が開始

10月3日(土)〜4日(日)の2日間にわたり、石川県金沢市内の複数会場でアイドルフェス「かがやきフェス2026」が開催される。このたび、第一弾となる出演アーティストの発表が行われ、公式アプリの配信や「かがやきフェス満喫チケット」の数量限定先行販売が開始された。

金沢市内の8会場で開催されるアイドルフェス

「かがやきフェス」は、「北陸を"音楽"で元気に！」との思いで北陸発信のスターを育成するプロジェクト「ほくりくアイドル部」を運営するアンサー・エンタテインメントの企画により実施されるアイドルフェス。昨年よりも開催規模を拡大し、メイン会場の「金沢歌劇座」をはじめ、ライブハウス5会場、石川県教育会館ホール、片町きらら(フリー観覧)を含む全8会場にて開催される。

第一弾出演アーティストのラインアップを紹介しよう。



アイドルカレッジ、



かすみ草とステラ、



カラフルスクリーム、



Switch Drop、



透色ドロップ、



Task have Fun、



なみだ色の消しごむ、



Peel the Apple、



Pixel Ribbon、



ほくりくアイドル部、



ラフ×ラフ。現在は出演発表のみで、日程・ステージは追って発表される。

公式アプリ配信とチケット先行販売が開始



また、「かがやきフェス公式アプリ」配信が開始されている。同アプリは、アーティスト情報、マイタイムテーブル、現在地のわかるエリアマップなど、フェスを楽しむための必要機能を網羅した内容。iOS版のみの先行リリースで、Android版は近日リリースが予定されている。

さらに、金沢歌劇座と各ライブハウスに入場できるお得な「かがやきフェス満喫チケット」の先行販売が開始されている。

[caption id="attachment_1632603" align="aligncenter" width="337"] 金沢歌劇座アップグレードチケット座席図[/caption]

1日券は11,000円、2日通し券は19,800円で、発売期間はフェス開催各日の前日23:59までとなっており、2日通し券は10月2日(金)23:59まで。チケットは先着受付となり、規定数に達し次第受付終了となる。なお、その他の券種は後日の販売が予定されている。

金沢市内の8つの会場を巡ってアイドルフェスを満喫してみては。

■「かがやきフェス2026」

開催日：10月3日(土)・4日(日)

公式HP：https://kagayaki-fes.jp/

「かがやきフェス満喫チケット」先行販売：https://eplus.jp/kagayaki-fes

公式アプリ：https://kagayaki-fes.link.fespli.com/

■「かがやきフェス2026」開催会場

金沢歌劇座：石川県金沢市下本多町6番丁27番地

Eight Hall：石川県金沢市片町1-6-10 ブラザービル 2F

REDSUN：石川県金沢市片町1丁目3-9

金沢AZ：石川県金沢市鱗町107番地

金沢GOLD CREEK：石川県金沢市片町2-13-11 ミリオンビルB1F

ダブル金沢：石川県金沢市片町2-8-3 香ビルB1F

石川県教育会館ホール：石川県金沢市香林坊1丁目2-40

片町きらら ：石川県金沢市片町二丁目2番2号※無料観覧エリア

(山崎正和)