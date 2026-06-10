【熊本県水俣市】「湯の児温泉 海と夕やけ」に「お刺身・名物エビフライ御膳プラン」登場！1泊2食付き



“湯の児海と夕やけ”が運営する、熊本県水俣市にある「湯の児温泉 海と夕やけ」は、6月5日(金)、「たくさんは食べられないけれど、ちゃんと美味しいものを」「にぎやかすぎない、落ち着いた旅がしたい」、そんな大人世代の想いに寄り添う、期間限定の温泉旅プラン「お刺身・名物エビフライ御膳プラン」の予約受付を開始した。

1泊2食付きで、販売は7月16日(木)までだ。

刺身とエビフライを中心とした御膳と飲み放題を堪能

「湯の児温泉 海と夕やけ」では通常、夕食バイキングの宿泊プランを提供しており、多くの利用者から好評を得ているという。

一方で近年、シニア世代を中心に、「バイキングほど量は食べられない」「量よりも、落ち着いて美味しいものを楽しみたい」という声が聞こえてくる機会が増えてきたそう。

そこで今回、御膳スタイルでゆったりと夕食を楽しめる期間限定プラン「お刺身・名物エビフライ御膳プラン」を用意。飲料については、バイキング会場での90分飲み放題(アルコール含む)を利用できる。

また、通常のバイキングプランよりも価格を抑え、より気軽に温泉旅行を楽しんでもらえる内容とした。

「お刺身・名物エビフライ御膳プラン」の予約は、公式サイトや各予約サイトから。

プランの特徴をチェック

「お刺身・名物エビフライ御膳プラン」の3つの特徴を紹介しよう。

1つ目は、不知火海の新鮮なお刺身と「湯の児温泉 海と夕やけ」名物エビフライを楽しめる御膳スタイル。

夕食には、不知火海の新鮮なお刺身と、「湯の児温泉 海と夕やけ」名物のエビフライを中心とした「お刺身・名物エビフライ御膳」を用意する。バイキング形式ではなく、席でゆっくり味わえる御膳スタイルのため、落ち着いて食事を楽しむことができる。

2つ目は、“量控えめ”だからこそ、無理なく美味しい。

「たくさんは食べられないけれど、美味しいものを楽しみたい」という利用者の声に寄り添い、量は控えめに。素材の良さや味わいを大切にしながら、最後まで心地よく味わえる内容に仕上げられている。

3つ目は、不知火海を望む温泉で、ゆったり過ごす癒し時間。

食事の後は、穏やかな不知火海を望む温泉で、日々の疲れを癒すひとときを。静かな館内で、慌ただしい日常を離れ、心と身体をゆっくり休めることができる。なお、夕食時間は18:30〜20:00だ。

「湯の児温泉 海と夕やけ」について

「湯の児温泉 海と夕やけ」は、熊本県水俣市にある。



「半個室会場・不知火」は落ち着いた雰囲気でゆっくり過ごすことができる。



「湯の児島」にも注目。宿の目の前には遊歩道も。朝夕の散歩も旅の楽しみの一つだ。



また、0歳の子どもから安心して楽しめる部屋「キッズルーム」が誕生した(今年4月)。



「露天風呂」では、移り変わる海と空をそれぞれの時間帯で楽しめる。

「お刺身・名物エビフライ御膳プラン」はもちろん、この機会に「湯の児温泉 海と夕やけ」についてチェックしてみては。

■お刺身・名物エビフライ御膳プラン

販売期間：6月5日(金)〜7月16日(木)

提供場所：湯の児温泉 海と夕やけ

住所：熊本県水俣市大迫1213番地

詳細：https://reserve.489ban.net/client/umitoyuyake/0/detail/1290384

湯の児温泉 海と夕やけ 公式HP：https://www.umitoyuyake.com

(ソルトピーチ)