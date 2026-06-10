【長野県軽井沢町】キャンプイベント「舞鳥祭2026」にセキドが出展！撮影ワークショップ開催



セキドが、6月13日(土)・14日(日)に、長野県のライジングフィールド軽井沢で開催されるキャンプイベント「舞鳥祭2026」に出展。DJI・Hasselblad・PGYTECH製品を使った撮影体験を提供する。

セキドが撮影の楽しさを提供

「舞鳥祭」は、俳優の井浦新氏がディレクターを務めるアパレルブランド「ELNEST CREATIVE ACTIVITY」が主催するキャンプイベント。

「舞鳥祭2026」に出展するセキドは、アウトドア撮影に活用しやすいDJIのカメラ関連製品や、スウェーデン発のカメラブランド Hasselbladのカメラ機材を有料で貸し出し。あわせて、DJIやPGYTECHの製品を使った撮影ワークショップも実施され、軽井沢の自然に囲まれたロケーションで、撮影の楽しさを体験することができる。

参加無料の撮影ワークショップ

撮影ワークショップは、6月13日(土)に開催。写真撮影の技術をその場で教わりながら、キャンプ場内の自然を撮影できる参加無料企画だ。

受付時間は11:00からで、ワークショップ実施時間は13:00と15:00、所要時間は各回1時間〜1時間半の予定。定員は各回20名までとなっており、定員に達し次第、受付が締め切りとなる。

撮影ワークショップに参加する際、カメラは自分で用意を。コンパクトデジカメやスマートフォンでもOKだ。

有料でHasselbladの機材レンタルも可能



また撮影ワークショップでは、有料でHasselbladの機材(カメラ・レンズ)をレンタルすることも可能。レンタルは、ワークショップ各回5名までの先着順で、費用は2,000円(税込・現金のみ)だ。撮影データは10枚まで持ち帰ることができる。

定員に達し次第、レンタル受付は終了。機材レンタル時に本人確認書類(運転免許証など)を一時的に預かるとのことなので、必ず用意しておこう。

アウトドア撮影を楽しむワークショップも



6月13日(土)11:00〜と14日(日)9:00には、PGYTECHのスマートフォン関連アクセサリーを組み合わせて、アウトドア撮影を楽しむワークショップを開催。参加は随時受付しているが、混雑時は待つ場合がある。参加費は500円(税込・現金のみ)だ。

DJIの機材貸出もチェック



さらに、DJIの機材貸出も実施。アウトドアシーンで活用しやすいDJIのカメラ製品を使って撮影できるほか、動画編集が初めての人でも、専用アプリを使って手軽に編集まで体験することができる。

機材貸し出しは、6月13日(土)11:00〜と14日(日)9:00〜随時受付。混雑時は待つ場合がある。

費用は1,000円(税込・現金のみ)で、参加者にはプレゼントも用意されている。

セキドについて

「舞鳥祭2026」に出展するセキドは、日本国内において45,000社以上の企業や官公庁と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県博多市にてドローン総合施設を運営している。

関係会社であるセキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を推進。これまでに1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催し、延べ21,000名以上の人が参加している。

「舞鳥祭2026」で、キャンプ場の自然を撮る楽しさを体験できる、セキドの撮影ワークショップに参加してみては。

■舞鳥祭2026

日時：6月13日(土)OPEN 9:00〜・START 11:30〜／14日(日)START 9:00〜・CLOSE 13:00(予定）

※キャンプイン参加者のみ前泊：6月12日(金)チェックイン開始 14:00〜

会場：ライジングフィールド軽井沢

住所：長野県北佐久郡軽井沢町長倉山国有林2129

詳細：https://store.elnest.com/view/page/ms26

参加申込：https://store.elnest.com/view/category/ms26ticket

ワークショップ情報：https://www.instagram.com/mightry_elnest

※ イベント中の機材の紛失、物損、撮影時のトラブルについて、セキドでは責任を負わない。

(佐藤ゆり)