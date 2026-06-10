【愛知県名古屋市】東海初出店「銀座おのでら 名古屋店」と青柳総本家がコラボした限定スイーツを発売

[caption id="attachment_1632284" align="aligncenter" width="600"] 青柳総本家コラボ しるこういろう 〜みたらし風〜[/caption]

「青柳ういろう」「カエルまんじゅう」などの菓子を製造・販売している青柳総本家は、名古屋・栄のラグジュアリーモール「HAERA(ハエラ)」に東海エリア初出店する「廻転鮨 銀座おのでら 名古屋店」とコラボしたスイーツ3品を、開業日の6月11日(木)に新発売する。

ういろうにひと手間加えた3つの限定スイーツ

[caption id="attachment_1632285" align="aligncenter" width="600"] 青柳総本家コラボ ういろう最中アイス[/caption]

新発売するのは「青柳総本家コラボ ういろう最中アイス」620円(税込)、「青柳総本家コラボ しるこういろう 〜みたらし風〜」400円(税込)、「青柳総本家コラボ 三彩ういろうドルチェ(ココア・抹茶・きなこ)」400円(税込)の3品。いずれも「廻転鮨 銀座おのでら 名古屋店」でしか味わえない限定スイーツだ。

「ういろう最中アイス」には「青柳ういろう しろ」をカットしてトッピングとして使用。「しるこういろう 〜みたらし風〜」には「青柳ういろう しろ」をカットして両面に醤油を塗ってあぶり、みたらし団子風に仕上げた。

[caption id="attachment_1632286" align="aligncenter" width="600"] 青柳総本家コラボ 三彩ういろうドルチェ[/caption]

「三彩ういろうドルチェ」は、ういろうをカットしてそれぞれのフレーバーの粉をまぶした一品で、ココアで「青柳ういろう しろ」、抹茶で「青柳ういろう 抹茶」、きなこで「青柳ういろう くろ(黒糖)」と、特製のソースをトッピングしている。

ういろうになじみのある人でも、そうでない人でも楽しんでもらいたいとの思いから、ういろうにひと手間を加えた「銀座おのでら」ならではの新しいういろうの楽しみ方を提案する。様々なパターンのういろうを使って二桁以上の試作を重ねており、ういろうの良さを活かしながらも見た目からもしっかりと楽しんでもらえるよう試行錯誤を重ねた。

「銀座おのでら」について

「銀座おのでら」ブランドは「銀座から世界へ」をコンセプトに、鮨・天ぷら・鉄板焼・薪焼・麺・海鮮丼といった伝統の日本食を世界へ伝えることを目的とし、そのネットワークは3カ国26店舗に広がっており、一部の店舗ではミシュランガイドの星を獲得している。

「廻転鮨 銀座おのでら 名古屋店」は、名古屋・栄で6月11日(木)に本格開業する複合高層ビル「ザ・ランドマーク名古屋栄」のラグジュアリーモール「HAERA」のB2Fに位置する東海エリア初出店の店舗となっている。

名古屋の地に初登場する「銀座おのでら」が「青柳総本家」とコラボした新たなういろうの楽しみ方を、体験してみては。

■廻転鮨 銀座おのでら 名古屋店

住所：愛知県名古屋市中区錦3丁目25-1

営業時間：11:00〜22:30

店舗ページ：https://onodera-group.com/kaitensushi-nagoya

銀座おのでら 公式サイト：https://onodera-group.com

青柳総本家 公式Instagram：https://www.instagram.com/aoyagisouhonke

(丸本チャ子)