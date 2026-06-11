モデルの冨永愛が6日、TBS系「THEシン世界サミット」に出演。先月に第2子出産の報告をし、「私は卵子凍結していた」と明かした。

国が35歳以下の卵子凍結に20万円を助成へ

冨永は、卵子の採取を振り返り「あれ、刺すんですよ針を。腹水もたまりましたし、お腹パンパンになっちゃって、妊娠したみたいなお腹の張り方になっちゃって。私も仕事があったんで、水を出す点滴とかを毎日通ったりしていたんですけど、とにかく、病院に通うのも日数がかかるし、タイミングも計れない。3日後に来てくださいとか…」と試練を乗り越えての出産だったと語った。

将来設計のひとつとして健康な卵子を取り出して保存する「社会的卵子凍結」をご存じだろうか。卵子凍結は将来の妊娠・出産に備え、質の良い卵子を凍結保存する医療技術で、現在パートナーがいない人、仕事を優先したい人など、さまざまな理由で今すぐの妊娠が難しい場合でも、卵子凍結によって将来の選択肢を広げることができる。

また、卵子凍結の推奨年齢について、2018年に報告された日本生殖医学会の指針では、卵子の質が保たれる36歳未満で行うのが望ましいとされている。これは、加齢とともに卵子の数と質が衰弱し、妊娠率が低下するといわれている。

最近では、自治体による助成金制度が導入され、卵子凍結を利用しやすい環境が整う地域も増えたことからこれまでハードルの高かった不妊治療に踏み切るカップルが急増した。

芸能界でも過去に卵子凍結を告白する人が

芸能界でも、2023年にタレントの指原莉乃が自身のXで公表し、今のところ結婚願望はないがとしたうえで、「卵子凍結済みで生活してます」と投稿。当時、「卵子凍結」がトレンド入りするほど大きな影響を与えた。

さらに同年、お笑いトリオ・3時のヒロインの福田麻貴が、ABEMA TV「宇垣美里と考える『30からの歩き方』」の番組内で卵子凍結をカミングアウト。結婚を視野に入れた“保険”として、「なるべく若い卵子を使った方が妊娠の可能性が高くなるから」と理由も明かした。

また、2024年にはお笑いコンビ・フォーリンラブのバービーも自身のYouTubeチャンネルで、30代前半の頃に卵子凍結をしていたことを明かしている。さらに、ある番組では卵子凍結の当時の費用について「初診料とか諸経費入れたら100万近かった」と明かし、一般的に現実的ではないことをうかがわせた。

とはいえ、卵子凍結で妊娠する確率は年齢や質にもよるが10％以下ともいわれている。妊娠は限りがあり、晩婚化するこのご時世には必要不可欠な医療行為である。