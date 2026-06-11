サンマの違法漁業などの監視活動を太平洋でしているカナダの船が東京に初めて入港し、一般公開もされました。

【映像】カナダ沿岸警備隊の船内の様子（複数カット）

東京の晴海ふ頭に初めて着岸したのはカナダ沿岸警備隊のサー・ウィルフリッド・ローリエ号です。

ローリエ号は5月から太平洋上でサンマやフカヒレを始めとする違法漁業などの監視活動にあたっています。

これまでに乗船検査を14隻に対して実施し、25件の違法とみられる行為を確認したということです。

大坪リポ「今、一般の見学者がタラップを登っていきます。船内ツアーの始まりです」

今回の寄港では一般の人にも船内が公開され、およそ60人が参加しました。

見学者女性「普段見られない色々な機材を見せてくだり、とても大きく、非常に良い機会でした」

見学者子ども「楽しかった」「（Q：うるさかった？）聞こえなかった」

日本とカナダは2月に国際的な漁業管理に関する覚書を締結しました。ローリエ号には水産庁の職員が乗船する予定です。

また、今年は初めてカナダの漁業管理官が日本の水産庁の船に乗り、一緒に監視活動を行います。

大坪リポ「ローリエ号の船体にはカナダ漁業海洋省の紋章が大きく描かれています」

太平洋では魚の取りすぎなどにより水産資源が年々減っていて、取り締まりの強化が求められています。（ANNニュース）