元朝日放送（ABCテレビ）でフリーアナウンサーの増田紗織（29）が11日までに自身のインスタグラムを更新。“美脚”白Tシャツ＆黒ミニスカートコーデショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「今日も1日お疲れ様でした」とつづり始めた。

「今日みたいに半袖でさらっと過ごせるこの季節が大好きです。毎年この時期はラルフのTシャツを着がちです」と“美脚”が際立つ白Tシャツ＆黒ミニスカートコーデショットを投稿した。

ネットでは「足長〜い」「めっちゃ可愛い」「スタイル抜群！」「綺麗な天使」などの声があがった。

増田アナは2019年、慶大卒業後、朝日放送に入社。入社1年目から人気バラエティー「探偵！ナイトスクープ」の4代目秘書に就任。同時にダウンタウン・松本人志が3代目局長に就任しており、松本が活動休止する24年1月まで脇で支えていた。24年からは系列キー局のテレビ朝日「グッド！モーニング」日曜版のサブキャスターを務めており、全国放送での露出も増えている。

今年3月末で同局を退社。4月からホリプロに所属し、フリーアナウンサーとして活動。「ナイトスクープ」の秘書は今年いっぱいで卒業する。