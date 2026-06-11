6月11日から東京・京都で舞台『ジン・ゲーム』に出演し、7月4日公開の映画『おばあちゃんの秘密』も控えている竹下景子（72）。NHKの『ふんわり』にも登場し、ラジオ番組でもよく声を聞く。また社会貢献にも積極的で、水俣病関連の講演を続けつつ美しい銀髪を活かした自然体で「年齢を重ねる喜び」を説き、今やシニア層のマドンナとなっている。

【写真】一糸まとわぬ白い肌をさらけだして男性に寄りそう濃密な絡みを披露したことも…



竹下景子 ©時事通信社

竹下景子は1953年9月15日生まれ、愛知県出身。高校時代に芸能活動をはじめたが、東京女子大学への進学時に上京して女優活動を本格化。

「卒業後は実家に帰る」という両親との約束を反故に

弁護士の父親は芸能界に進むこと自体には反対しなかったが、仕事が増えて大学4年生で留年した際には電話で「仕送りも学費ももう出さない」と通告されたという。

竹下は「厳し過ぎる」と感じつつも受け入れたが、今度は「卒業後は実家に帰る」という両親との約束も反故に。お嬢様女優と見られがちだが、20歳前後にしてすでに意志の強さを発揮していたが、両親も最後はそんな竹下を応援するようになっていったという。

着実に女優としてのキャリアを重ねる一方で、竹下の知名度を全国区にしたのはクイズ番組『クイズダービー』のレギュラー解答者になったことだった。

現役女子大生として才媛ぶりを発揮し、「三択の女王」「お嫁さんにしたい女優ナンバーワン」と呼ばれるなど国民的人気に。

21歳で初の大河ドラマ出演も果たすなど順調なキャリアだったが、29歳の時に主演したTBS系の単発スペシャルドラマ『モモ子』シリーズでソープ嬢役に挑戦し“お嫁さん”イメージからの脱却を図った。

実は22歳の時に映画『祭りの準備』（75年）でヌードは披露していたが、清楚・清純派のイメージが強かった竹下の風俗嬢役は大きな話題を呼び、単発ドラマだったが82年の第1作から97年まで全8作が作られる当たり役となった。

テレビのゴールデンタイムの放送なので露出は控えめだがきわどいシーンの連続で、下着やセクシーな仕事着姿は定番で、浴場で泡まみれになって接客する場面もあった。

竹下は世間を驚かせた『モモ子』シリーズへの出演を後にこう振り返っている。

「市川森一先生の脚本で、演出はTBSの堀川とんこうさん。私とは正反対の、文字どおり体を張って生きているモモ子という役と出会えたことは、とても嬉しかったし、俳優として大きな転機だったと思います」

30歳を前に「自分を変えたい、冒険したかった」との思いから、オファーを二つ返事で快諾して、「一生に一度のチャンス」と楽しんで演じていたという。

白く豊かな体躯が男性の体に寄り添い…

このソープ嬢役は竹下の転機となり、30歳の時にはキャリアで最も激しい濡れ場を演じている。それが映画『飛鳥へ、そしてまだ見ぬ子へ』（82年）で、ソープ嬢からうって変わり末期がんで余命を宣告された医師の妻役だった。

夫役で2歳上の名高達夫とのベッドシーンは2回あり、前半にはまだ病を知らない夫婦の穏やかな日常の場面として描かれる。柔らかで肉づきのいい裸体が薄暗い寝室の照明に浮かび上がり、バストトップもあらわに白く豊かなバストが名高の体に寄り添う映像は衝撃的だった。

さらに後半のラブシーンでは、壮絶ながんとの戦いを控えた夫婦が“万が一の覚悟”を胸に秘めて求めあうせつない場面。激しい動きではないが、手の動きひとつ、指の動きひとつに互いをいつくしみ合う感情を込め、エモーショナルに絡み合う身体が美しい。

役の上では多くの男性と関係を結んだ竹下だが、ほとんどスキャンダルに見舞われなかったのも竹下の特徴だった。30歳で15歳年上の写真家・関口照生氏と結婚するまでは、噂レベルの交際疑惑報道がちらほらある程度で、それが竹下の清楚イメージが崩れなかった理由でもあった。

関口氏との出会いはデビュー直後の20歳の時で、竹下がある銀行のポスターのモデルを務めた際、その撮影を担当したのが関口氏だった。撮影をきっかけに飲み友達からスタートし、以来10年以上にわたって交際が続いていた。

結婚のきっかけは周囲の人に「片づけろ（決着をつけなさい）」と言われた竹下が、自分から関口氏にプロポーズしたこと。当時飼っていたハスキー犬を口実に「犬のお父さんになってください」と申し込み、30歳で結婚した。

両親は15歳という年の差婚に難色を示していたが、当然竹下は聞く耳を持たず、反対を押し切って結婚を決めている。世間は10年という一途さに驚くと同時に、彼女のこうと決めたらテコでも動かない人間性を再認識した。42年間になる結婚生活の間には不仲のうわさが浮上することすらなく、夫婦円満を貫いている。

32歳で1人目の男の子を出産した時には臨月近くまで『クイズダービー』の出演を続け、ふくらんだお腹が解答者席の机にくっつくほどで周囲を心配させたという。出産後も2週間休んだだけで復帰し、ほとんど穴を開けなかった。

長男に月20万円の“おこづかい”を渡す過保護っぷり

竹下が出産した関口まなと・アナンの2人の兄弟は母親の影響もあり、どちらも舞台をメインに活躍する俳優になっている。

長男のまなとは母子共演も実現し、次男のアナンに対してはデビュー前に「甘い世界じゃないわよ」と釘を刺したものの、いざ舞台出演が決まると「演出さんの話を聞いてがんばってね」とアドバイスを送るようになったという。

母親としての竹下は厳格だった彼女の父親とはうって変わって“激甘”で、長男のまなとがテレビのバラエティ番組で、学生時代には月20万円の小遣いをもらい、高級時計や卒業制作の機材も買ってもらっていたことを告白。実家暮らしで家賃もなかったが、竹下は「お金あるの？」と心配しては財布にお札を補填していたというからかなりの過保護っぷりだ。

良妻賢母のイメージが強いが人生で何度も“冒険”してきた竹下は、70歳を越えてどんなことを考えているのだろうか。

（岩佐 陽一）