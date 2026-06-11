事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が11日までに自身のXを更新。SNS上の一部で話題となっている、女性が子供の顔をケーキに押しつけ、子供が泣き叫ぶ様子を映した動画などについて、悲痛の声をあげた。

猪狩は、当該動画の1歳の幼児を、警察が福岡県内の児童相談所と連携して一時保護して安全を確保し、動画の投稿者を特定したと伝えた地元メディアの報道を引用。「例の動画見ましたがとても悲しい気持ちになりました」と切り出すと「赤ちゃんは言葉が喋れないから泣いて意思表示をするのに」とつづった。

続けて「あれを面白いと思ってSNSに載せるなんて感覚がズレてますし、わかってやってるのだとしたら最悪です」と苦言も呈し「赤ちゃん健全に育って欲しいです」と結んだ。

当該動画をめぐっては女優片岡凜、漫画家倉田真由美氏らも不快感を示しており、社会問題化している。

幼児の動画は、SNS上で拡散。女性が「ごめん」などと言いながらテーブルに座った小さな男の子の顔を、白い生クリームが塗られたホールケーキに押しつけるようにしている。子供は大泣きしているが、周囲からは複数の大人の笑い声が聞こえ「ドリフや」などの声も入っている。子供の背後には「おたんじょうびおめでとう」のデコレーションが張られている。この動画に対し、SNS上では「児童虐待ではないか」などの声が多くあがり騒動化。女性を男児の親族と推察する声があがり、“顔面ケーキ”などのワードも拡散した。

一部では、1歳の子供がケーキを手づかみで食べる米国発祥の誕生日の風習「スマッシュケーキ」を想起しながらも、今回の動画は方法や趣旨が違うといった指摘も出ている。