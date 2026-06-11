年金を早く受け取るのは本当に損？60歳から繰り上げ受給したいときの判断ポイント
年金は、希望すれば60歳から受け取ることができます。ただし、この「繰り上げ受給」は、そのぶん毎月の年金受給額が減ってしまいます。実際、60歳から年金を受け取ることは損なのでしょうか――。
経済ジャーナリストでAll Aboutマネーガイドの酒井富士子さんに、繰り上げ受給の判断ポイントを教えてもらいました。
繰り上げ受給を検討する際に、まず知っておきたいのは、「減額率」の考え方です。
2022年4月の制度改正により、繰り上げによる減額率は1カ月当たり0.4％となりました（1962年4月2日生まれ以降の場合）。
最大の5年間（60歳から受給した場合）繰り上げると、年金額は24％（0.4％×12カ月×5年）減額され、この減額は生涯にわたって変わることはありません。
「減額」という言葉を聞くと、心理的に損をした気持ちになりますが、この選択が本当に損になるかどうかを判断する1つのポイントとして用いられるのが「損益分岐点」です。
計算上、繰り上げ受給を選択した人が、65歳から受け取った人とトータルの受給額が同額になる年齢、これが損益分岐点です。現在の制度において、この損益分岐点は80歳10カ月となっています。
この年齢を超えて長生きすると65歳受給のほうが有利になりますが、男性の平均寿命は82歳前後といわれていますから、「繰り上げ受給は、とんでもなく損」とは言い切れません。
年金はいつから受け取るかよりも、どう活用するかのほうが大切と考えます。
文：酒井 富士子（経済ジャーナリスト）
「日経ウーマン」「日経マネー」副編集長歴任後、リクルートに転職し、定年あるじゃん、あるじゃん投資BOOK等の立ち上げ・編集に関わる。2006年にお金専門の制作プロダクション「回遊舎」を創業。「ポイ活」の専門家としても情報発信を行う。
(文:酒井 富士子（経済ジャーナリスト）)
経済ジャーナリストでAll Aboutマネーガイドの酒井富士子さんに、繰り上げ受給の判断ポイントを教えてもらいました。
早くもらうと年金はどれだけ減る？60歳受給は24％減に実は、年金を繰り上げて受け取っている人は、年金受給者全体の1割ほどといわれています。意外に思われるかもしれませんが、60歳から受給を始めている方も一定数いるのです。
2022年4月の制度改正により、繰り上げによる減額率は1カ月当たり0.4％となりました（1962年4月2日生まれ以降の場合）。
最大の5年間（60歳から受給した場合）繰り上げると、年金額は24％（0.4％×12カ月×5年）減額され、この減額は生涯にわたって変わることはありません。
「減額」という言葉を聞くと、心理的に損をした気持ちになりますが、この選択が本当に損になるかどうかを判断する1つのポイントとして用いられるのが「損益分岐点」です。
計算上、繰り上げ受給を選択した人が、65歳から受け取った人とトータルの受給額が同額になる年齢、これが損益分岐点です。現在の制度において、この損益分岐点は80歳10カ月となっています。
この年齢を超えて長生きすると65歳受給のほうが有利になりますが、男性の平均寿命は82歳前後といわれていますから、「繰り上げ受給は、とんでもなく損」とは言い切れません。
年金はいつから受け取るかよりも、どう活用するかのほうが大切と考えます。
文：酒井 富士子（経済ジャーナリスト）
「日経ウーマン」「日経マネー」副編集長歴任後、リクルートに転職し、定年あるじゃん、あるじゃん投資BOOK等の立ち上げ・編集に関わる。2006年にお金専門の制作プロダクション「回遊舎」を創業。「ポイ活」の専門家としても情報発信を行う。
(文:酒井 富士子（経済ジャーナリスト）)