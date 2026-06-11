バスケ五十嵐圭の妻・本田朋子、“夫婦で朝ラン”する姿に反響「旦那さんに嫉妬してしまいます」「素敵」
新潟アルビレックスBB所属の五十嵐圭選手の妻で、フリーアナウンサーの本田朋子さんは6月10日、自身のInstagramを更新。夫婦でランニングをしている様子を公開しました。
【動画】本田朋子＆五十嵐圭の朝ラン
コメントでは「素敵です」「仲良いッスね 旦那さんに嫉妬してしまいます」「素敵すぎます」といった声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【動画】本田朋子＆五十嵐圭の朝ラン
「素敵です」本田さんは「夫婦で朝ラン」とつづり、1本の動画を投稿。五十嵐選手と並んでトラックを走る様子や、ストレッチをしている姿などが映っています。仲の良さが伝わってきて、ほほ笑ましいです。
コメントでは「素敵です」「仲良いッスね 旦那さんに嫉妬してしまいます」「素敵すぎます」といった声が寄せられました。
家族ショットも！5月12日には「2025-2026シーズンが終了」とつづり、五十嵐選手と子どもたちとの家族ショットを公開していた本田さん。写真から伝わってくる温かい雰囲気がすてきです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)