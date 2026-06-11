人気レースクイーンの池永百合（30）が11日までに自身のインスタグラムを更新。ブルー＆グリーンのミニスカ・コス姿を披露した。

「#CATERHAMCUP JAPAN OBERON Series 西日本シリーズin岡山国際サーキット 雨の中皆さま、お疲れ様でした！！雨で難しいレースでしたが全車完走」と報告。

ブルー＆グリーンのミニスカ・コス姿の直井寧音との2ショットなどをアップ。「初めてみたCATERHAM、とーってもキュートでクールな見た目でした 素敵な車のオーナー様たちと楽しくレースを観戦、盛り上げさせていただきました 表彰式にも参加させていただき光栄でした」とつづった。

そして、「東日本シリーズは、6/14(日)スポーツランド菅生 西日本シリーズは、7/20(日)岡山国際サーキットで行われます」などとレースを紹介した。

「CATERHAM CUP JAPAN」は、ケータハム・ジャパン主催のワンメイクレースで、使用するベース車両は「SEVEN 170 CUP」。2026年シーズンは東西2つのエリアに分かれ、それぞれ3戦ずつ全6戦で争われる。

この投稿にフォロワーらからは「え、、めちゃくちゃかわいすぎます」「可愛いコス」「普段とは違うコスチューム姿めっちゃかわい」「すっごいインパクトのあるコスチューム最高です！美しいしカッチョいい！！」「美しすぎる」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で、身長1メートル66の長身。15〜19年に名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。23年からスーパーGTに参戦する「Modulo Nakajima Racing」のレースアンバサダー「Moduloスマイル」を務めている。

昨年7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。