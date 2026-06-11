皇族数の確保を巡り、政府・自民党は、「立法府の総意」の取りまとめを急いだ。

２月に就任した森衆院議長は、今国会で皇室典範改正を目指すと早々に表明し、与野党の全体会議の再開から２か月で意見を集約した。（岡田遼介）

「妥協点を探る熟議を重ね、総意と呼ぶにふさわしい取りまとめができた」。森氏は１０日、「立法府の総意」を高市首相に提出後の記者会見でこう強調した。

与野党の全体会議が始まったのは、２０２４年５月。昨年の通常国会では、額賀衆院議長の下、自民の麻生副総裁と立憲民主党（当時）の野田佳彦・元首相が非公式協議を重ねたが、結婚後も皇室に残る女性皇族の夫と子の身分などを巡る隔たりが埋まらず、取りまとめが見送られた。

両氏の関係もぎくしゃくし、協議は暗礁に乗り上げた。事態打開の兆しが見えない中、高市首相は昨年１０月、日本維新の会と結んだ連立合意書に「２０２６年通常国会で皇室典範改正を目指す」と明記した。自民党内では、皇族数の確保は喫緊の課題だとして「皇室典範の改正が急がれる」との声が広がった。

潮目が変わったのは、２月の衆院選で自民が圧勝してからだ。惨敗した中道改革連合では、野田氏が共同代表を退き、皇室に関する議論の責任者も笠浩史衆院議員に交代した。自民幹部は「結果的に意見集約が進む要因になった」と語る。

首相は、衆院議長に麻生氏側近の森氏を起用した。森氏は４月、１年ぶりに再開された与野党の全体会議で、今国会中の改正に「こぎ着けたい」と明言し、中道改革には１か月後をめどに党見解をまとめるよう要求した。「最大公約数」で意見集約を図る方針も示し、取りまとめに布石を打った。

森氏は、麻生氏や維新の藤田文武共同代表と意思疎通を図りつつ、５月中旬にはひそかに笠氏と会い、理解を求めた。自民の小林政調会長も公明党やチームみらいと協議し、環境整備を進めた。皇室典範改正には道筋をつけたが、一部の野党からは「結論ありきだ」との批判が上がり、今後の国会審議に課題を残した。